Ranskalainen suurlähettiläs: ”Ranska on muslimimaa”

Ranskan suurlähettiläs Ruotsissa ilmaisi selkeästi SVT:n Agenda-ohjelmassa, että Ranska on muslimimaa ja ranskalaisen opettajan teloituksen taustalla on terrorismi, ei islam.

Kun SVT:n Agenda-ohjelmassa nostettiin esille ranskalaiseen opettajaan Samuel Patyyn kohdistunut islamilainen terrori-isku ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin islam-kriittiset kommentit, Etienne de Gonneville, Ranskan suurlähettiläs Ruotsissa, asettui puolustamaan islamia.

Kun juontaja Anders Holmberg kysyi, onko olemassa vaara Ranskan ja islamilaisen maailman välisestä konfliktista, suurlähettiläs kiisti tämän.

– Ensinnäkin, Ranska on muslimimaa, suurlähettiläs aloitti vastauksensa.

– Islam on toiseksi suurin uskonto Ranskassa. Meillä on 4-8 miljoonaa muslimia, suurlähettiläs jatkoi ja totesi, että suurin osa heistä on ranskalaisia.

De Gonnevillen mukaan terroritekoihin yllyttää al-Qaida, ei islam. Suurlähettiläs de Gonneville osoitti kritiikkiä myös juontajalle kun tämä totesi, että jopa ei-radikalisoituneet muslimit pitävät profeetta Muhammedin karikatyyrejä loukkaavina.

– Keskustelun tässä haastattelussa piti koskea ranskalaisen opettajan pään irrottamista. Nyt siirrymme johonkin muuhun, nimittäin keskusteluun uskonnosta, suurlähettiläs sanoi.

De Gonnevillen mukaan kyse on terrorismista eikä suinkaan islamista.

– Median tulee osata käsitellä islamilaista terrorismia eikä astella taas samaan ansaan ja loukata islamia. Islam on monimuotoinen uskonto. Nyt äänessä ovat ne, jotka puhuvat näiden radikaali-islamististen ryhmien puolesta. Heille ei tulisi antaa kovin paljoa painoa. He ovat pieni vähemmistö, suurlähettiläs sanoi.

Lähde SVT.