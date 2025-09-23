Ranskassa uusi väkivallan aalto: poliisit joutuvat rajujen hyökkäysten kohteeksi

Ranskassa on käynnissä uusi väkivallan aalto, jossa poliisit ovat joutuneet rajujen hyökkäysten kohteiksi. Väkivaltaiset jengit iskevät poliisien kimppuun. Reimsissä kuusi poliisia pahoinpideltiin – syyttäjä kutsuu tekoa ”lynkkaukseksi”

L’Unionin mukaan kuusi vapaalla ollutta poliisia joutui noin kymmenen henkilön väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi, kun he olivat illallisella kollegoidensa kanssa. Tapahtuma tallentui videolle, jossa näkyy, kuinka joukko miehiä piirittää ja hakkaa poliiseja.

Pahoinpitely tapahtui 13.–14. syyskuuta Reimsissä. Syyttäjä François Schneider kuvaili tapausta lynkkaukseksi. Kaksi epäiltyä, 26- ja 27-vuotiaat Mayottelta kotoisin olevat miehet, pidätettiin 15. syyskuuta ja heitä vastaan nostetaan syytteet.

Syyttäjän mukaan hyökkääjät tiesivät tarkalleen, keitä olivat pahoinpitelemässä – poliisit olivat tarkoituksellinen kohde. Uhrien vammat vaihtelevat neljän ja 28 päivän työkyvyttömyyden välillä, mukaan lukien murtunut nilkka, nenän luunmurtuma ja vyönsoljella aiheutetut iskut.

Molemmat epäillyt ovat entuudestaan oikeuslaitoksen tuntemia väkivaltarikollisia. Toinen heistä oli vapautunut vankilasta vain neljä päivää ennen hyökkäystä. Syyttäjä on vaatinut heidän vangitsemistaan tutkinnan ajaksi.

Poliisin UN1TÉ-liitto kuvailee Reimsin Promenades-aluetta ”laittomaksi vyöhykkeeksi”, jossa öisin vallitsee ”viidakon laki”. Liitto vaatii lisää resursseja, ja National Police Alliance peräänkuuluttaa nopeaa ja esimerkillistä tuomiota.

Tourcoingissa rikospoliisi hakattiin tunnistamattomaksi – viisi pidätetty

Toisessa tapauksessa Tourcoingissa rikospoliisin kasvojen piirteet hakattiin tunnistamattomiksi raa’an pahoinpitelyn seurauksena. Yksin liikkeellä ollut poliisi joutui väkivaltaisen joukon piirittämäksi ja hakkaamaksi. Tapauksen jälkeen pidätettiin viisi uusranskalaista: Islam S., Sofiane B., Gebril S., Aissa S. ja Khadija S.

Pahoinpitely oli niin raju, että sisäministeri joutui antamaan julkisen lausunnon. Kaksi epäillyistä on tutkintavankeudessa, kolme muuta oikeuden valvonnassa. Heille on asetettu ulkonaliikkumiskielto klo 19–07 ilman viranomaislupaa.

Pääministeri Sébastien Lecornu otti yhteyttä pahoinpideltyyn poliisiin ja vakuutti täyden tukensa.

Hyökkäys tapahtui 11. syyskuuta, ja uhri – rikospoliisin BAC-yksikön jäsen – sai nenänmurtuman. Hän oli puuttunut iltapäivällä skootterivarkauteen.

Poliisin mukaan tapaus liittyi kiristykseen ja nuoren pojan ahdisteluun, jota pieni jengi oli terrorisoinut. Oikeusministeri Gérald Darmanin kertoi, että poliisi yritti auttaa uhria, ja sai itse vakavan nenän väliseinän murtuman, joka vaatii todennäköisesti leikkaushoitoa.

Kyse ei ole mistään yksittäistapauksista. Vuoden 2021 tilastojen mukaan väkivaltaiset hyökkäykset poliiseja vastaan ovat kaksinkertaistuneet viimeisen 20 vuoden aikana.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: