Ranskalainen työmatkaliikenne: Kirvesjengi nousi ruuhkajunaan, katkaisi käden ja halkaisi kallon

Rikollisjengien välisessä yhteenotossa ruuhka-aikana lähijunassa tapahtui verilöyly, ja hyökkääjä haavoitti kirveellä kahta henkilöä vakavasti.

Ranskassa pidätettiin maanantaiaamuna 16-vuotias Guadeloupessa syntynyt mies sen jälkeen, kun Pariisin itäisissä esikaupungeissa liikennöivässä lähijunassa oli maanantaiaamuna tapahtunut ”riita ja tappelu”, kuten valtakunnallisissa tiedotusvälineissä on kuvattu. Neljä ihmistä loukkaantui, kaksi vakavasti, kun noin kymmenen henkilön joukko nousi junaan maanantaina kello 07:55 Ozoir-la-Ferrièren asemalla ja alkoi hyökätä junassa olleiden kimppuun.

Yleisradioyhtiö Europe1:n mukaan alaikäisten käyttämiin aseisiin kuului ”kirveitä, pesäpallomailoja, japanilaisia miekkoja (katana) ja kyynelkaasua”. Yhden loukkaantuneen, jotka kaikki olivat 16-17-vuotiaita ja tiettävästi matkalla kouluun, käsi katkaistiin. Toisen kallo ”halkaistiin”.

Alliance Police Nationale -liiton edustaja sanoi, että kyseessä oli kahden kilpailevan jengin välinen tappelu. Tekijät olivat paenneet, kun pelastuspalvelut saapuivat paikalle, mutta 16-vuotias mies pidätettiin myöhemmin samana päivänä, ja poliisin etsinnöissä löytyi kirves. Hän on kotoisin Ranskan Karibialla sijaitsevasta Guadeloupesta, joka ei siis ”teknisesti” ole maahanmuuttaja, koska Guadeloupe on Ranskan tasavallan täysivaltainen ja tasavertainen osa, vaikkakin ulkopuolinen osa. Le Figaro -lehti toteaa, että henkilö on jo hyvin poliisin tiedossa.

Ranskan oikeistopopulistijohtaja Marine Le Pen pohti hyökkäyksen vakavuutta ja väitetyn tekijän nuoruutta. Le Pen kysyi, olisiko aika harkita uudelleen, pitäisikö pehmeämpää oikeutta edelleen soveltaa laillisiin lapsiin, kun he syyllistyvät rikoksiin aikuisten tavoin, kuten päiden halkaisemiseen kirveillä julkisessa liikenteessä. Hän sanoi: ”Vaikka enemmistö ranskalaisista haluaa, että alaikäiset tuomitaan aikuisina rikoksentekijöinä, on kiireesti murrettava tämä vähemmistön tekosyyksi katsottu dogma, joka synnyttää ensikertalaisissa rikoksentekijöissä muuttumattoman tunteen rankaisemattomuudesta.”

”Mikään nuorisoväkivallan torjunta ei ole tehokasta ennen kuin rikoslakimme on palauttanut rangaistukselle sen todellisen pelotevaikutuksen.”

Useat poliitikot, jotka liittyvät Ozoir-la-Ferrièren kaupunkiin, jossa hyökkäys tapahtui, ja laajemmin Seine-et-Marne-alueeseen Pariisin kaakkoisosassa, ovat Le Penin Kansallinen liittouma (RN) -puolueen jäseniä, ja he ottivat kantaa hyökkäykseen. Seine-et-Marnea edustava senaattori Aymeric Durox pohdiskeli: ”Menet aamulla junalla töihin ja maksat verosi maailman eniten veroja keräävälle valtiolle, ja vastineeksi sinä saat turvallisuuden, klassinen Hobbesin yhteiskuntasopimus. Itse asiassa ei, vaan junaan mennään, mutta samaan aikaan vieressä on villieläimiä, jotka hyökkäävät kirveiden kanssa tappaakseen. Ranskassa. Vuonna 2024. Mitä helvettiä?”

Ozoir-la-Ferrièren kunnanvaltuutettu Teddy Robin – jonka alueella rikos tehtiin – yhdisti hyökkäyksen alueella aiemmin tehtyihin huumejengien hyökkäyksiin. Hän sanoi: ”He ovat raakalaisia, ei ole muuta sanaa. Barbaareja, ei ole hyväksyttävää, että tuossa iässä voidaan toimia noin. Kuka haluaa mennä töihin kahdeksalta aamulla nähdäkseen kädet hakkaamassa iskuja päähän? Ei kukaan.”

RN:n paikallisyhdistys kutsui hyökkäystä ”barbaarisuuden” ilmentymäksi ja pohdiskeli, että paikalliset eivät kokeneet ”turvattomuuden tunnetta”, kuten poliitikot ja tiedotusvälineet niin usein puhuvat, vaan elivät pikemminkin ”todellisuutta, joka syö heitä”.

Laajemman Ile-de-Francen (Pariisin suuralue) alueen prefekti ja Soyons Libres (”Ollaan vapaita”) -puolueen johtaja Valérie Pécresse, joka on keskustaliberaali ja vahvasti Euroopan unionia kannattava puolue, otti esille iskun laajemman kansallisen merkityksen. Erityisesti kun otetaan huomioon, että isku tapahtui vain muutama päivä sen jälkeen, kun viisi ihmistä oli ammuttu toisessa suuressa joukkotappelussa. Hän sanoi: ”Jengitappelujen vitsaus leviää koko maahan. Kehotan sisä- ja oikeusministereitä koordinoimaan toimiaan, jotta tämä rankaisemattomuuden ja väkivallan kierre saadaan loppumaan.”

Nämä sanat heijastivat jossain määrin Ranskan uuden keskustalais-konservatiivisen sisäministerin Bruno Retailleaun jyrkkää kieltä. Hän on virassaan osana Emmanuel Macronin uhkapeliä, jolla hän pyrkii pitämään kiinni vallasta ja merkityksestä kautensa loppuvaiheessa, ja hän vastasi perjantaina tapahtuneeseen joukkoampumiseen vertaamalla sitä Etelä-Amerikan väkivaltaisuuksiin.

Sisäministeri Retailleau puhui huumejengien välisestä sodasta: ”He ovat huumekauppiaita, jotka käyttävät mitä julmimpia keinoja tilit selvitäkseen ja tyydyttääkseen voitontavoittelunsa.”

”Tämä ei vain tapahdu Etelä-Amerikassa, vaan Rennesissä ja Poitiersissa. Olemme käännekohdassa. Meillä on valinnanvaraa yleisen mobilisaation ja maan ”meksikolaistumisen” välillä.”

Lähde: Breitbart

