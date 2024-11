Ruotsi: Kaksi teini-ikäistä ulkomaalaista oikeudessa 205 uhria vaatineista jengipommi-iskuista Göteborgissa

Kahden ulkomaalaisen uskotaan poliisin mukaan kohdistaneen iskut kilpaileviin jengiläisiin ja heidän perheisiinsä.

Lounais-Göteborgissa tapahtui useita pommi-iskuja tämän vuoden alussa, ja nyt kahta ulkomaalaista teiniä vastaan on nostettu syytteet epäiltyinä rikoksista, joissa poliisin mukaan oli 205 uhria.

19-vuotiasta afrikkalaista Kadus Tadessea syytetään kolmesta pommi-iskusta, jotka ajoittuvat tammi-maaliskuulle. Hän tarvitsee tulkin. Lisäksi 19-vuotiasta Ali Abdulkalkia, arabimaahanmuuttajaa, syytetään kahdesta pommi-iskusta.

”Erityistä ja korostettavaa on se, että suuri määrä kantajia on loukkaantunut tai altistunut merkittäville riskeille. Yhteensä kyse on noin 205 rikoksen uhrista, joihin nämä väkivallanteot ovat vaikuttaneet eri tavoin”, sanoi tutkinnanjohtaja Stefan Olofsson Ruotsin poliisin julkaisemassa tiedotteessa.

Tässä tapauksessa Västra Frölundassa sijaitsevan rivitalon sisäänkäynnin luona tapahtui 6. tammikuuta räjähdys, joka aiheutti merkittävää vahinkoa talolle ja läheisille asunnoille. Kohteena olivat ilmeisesti kilpailevan jengin jäsenen sukulaiset.

Kaksi kuukautta myöhemmin, 6. maaliskuuta, kaksi muuta räjähdettä räjäytettiin läheisillä kiinteistöillä. Näissä kahdessa räjähdyksessä useat asukkaat saivat fyysisiä vammoja.

Pääepäilty Tadesse yhdistettiin kaikkiin räjähdyksiin todistajanlausuntojen ja valvontakameramateriaalin perusteella.

”Mielestämme nämä teot on tehty jengiyhteisössä. Räjähdykset olivat voimakkaita, ja on vain sattumaa, ettei kukaan ole kuollut tai loukkaantunut vakavasti”, sanoi tutkinnanjohtaja Olofsson lausunnossaan.

Ulkomaiset järjestäytyneet klaanit ja rikollisjengit ovat piinanneet Ruotsia viime vuosikymmenen aikana. Hallituksen tietojen mukaan kolme neljästä murhasta on ulkomaalaisten tekemiä. Lisäksi pelkästään vuonna 2018 maata järisytti 162 pommiräjähdystä – lähes yksi joka toinen päivä.

Lähde: Remix News

