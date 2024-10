Ruotsi: Käsikranaattihyökkäykset yli kaksinkertaistuneet vuonna 2024

Rikolliset käyttävät Ruotsissa yhä useammin käsikranaatteja iskuissa, ja tulliviranomaiset raportoivat myös kranaattien takavarikointien lisääntymisestä, mikä herättää huolta maahanmuuttajajengien väkivallan lisääntymisestä.

Ruotsissa maahanmuuttajarikollisjengien käsikranaattien käyttö on lisääntynyt hälyttävästi, ja räjähdysten määrä on yli kaksinkertaistunut vuonna 2024 viime vuoteen verrattuna. Lokakuun puoliväliin mennessä oli kirjattu 22 kranaatti-iskua, kun vuonna 2023 niitä oli yhdeksän, poliisin kansallisen pommitietokeskuksen lukujen mukaan.

Myös Ruotsin tullihallinto on ilmoittanut rajalla takavarikoitujen käsikranaattien määrän kasvaneen: tänä vuonna niitä on takavarikoitu 30, kun viime vuonna niitä ei ollut lainkaan. Viranomaisten mukaan rikosjengit ovat turvautuneet kranaatteihin vaihtoehtona varastetuille kaupallisille räjähteille, joiden hankkiminen on vaikeutunut.

”Käsikranaatti on jo valmis rakenteeltaan. Sitä ei tarvitse valmistaa, vaan se tulee valmiina”, selitti kansallisen pommitietokeskuksen päällikkö Malin Nygren ja korosti, että se on helppokäyttöinen räjähdyksiä suunnitteleville rikollisille.

Tulliviranomaiset ovat havainneet käsikranaattien muuttuneen merkittäväksi salakuljetustuotteeksi, mikä on muutos edellisiin vuosiin verrattuna. ”Aiemmin käsikranaatit ovat olleet meidän näkökulmastamme täysin olematon salakuljetusartikkeli”, sanoo Stefan Granath, Ruotsin tullihallituksen apulaisvalvontapäällikkö.

Tämä kranaattien käytön lisääntyminen kuvastaa laajempaa huolta jengiväkivallan lisääntymisestä Ruotsissa. Räjähteitä sisältävästä väkivallasta, joka oli ennen harvinaista, on tullut kasvava uhka. Iskut kohdistuvat säännöllisesti asuinalueisiin ja julkisiin tiloihin, kun maahanmuuttajajengit käyvät reviirisotia Skandinavian suurimpien kaupunkien lähiöissä.

Rikollisverkostot ovat käyttäneet käsikranaatteja riitojen ratkaisemiseen, kilpailijoiden pelotteluun tai kostotoimiin viranomaisia vastaan. Aikaisemmin tänä vuonna eräässä merkittävimmässä tapauksessa käsikranaatti räjähti Uppsalassa sijaitsevan asuintalon ulkopuolella ja vahingoitti autoja ja ikkunoita. Kukaan ei onneksi loukkaantunut iskussa, mutta tapaus herätti huolta yleisestä turvallisuudesta.

Viranomaiset keskittyvät nyt estämään näiden aseiden pääsyn maahan. Vaikka räjähdysaineita, kuten dynamiittia, on pyritty torjumaan tehokkaasti, rikolliset ovat siirtyneet yksinkertaisempiin ja helpommin saatavilla oleviin aseisiin, kuten käsikranaatteihin, joita usein salakuljetetaan Balkanilta, jossa niitä on helpommin saatavilla.

Malmön yliopiston lehtori ja Lundin yliopiston vanhempi tutkija Ardavan Khoshnood varoitti viime vuonna, että Ruotsista on tullut Euroopan pommitusten pääkaupunki ja että se on Meksikon jälkeen toiseksi eniten pommi-iskuja kokenut maa maailmassa, jossa ei ole tällä hetkellä sotaa.

Aiemmin tässä kuussa Ruotsissa pidätettiin teini-ikäinen, jota syytettiin 50-vuotiaan miehen ampumisesta Malmössä. Poliisi uskoi, että kyseessä oli erehdys jengisodan kiihtyessä. Tapahtumapaikalta ja epäillyn asunnosta löytyi myös useita käsikranaatteja.

Lähde: Remix News

