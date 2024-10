”Naiset eivät enää työskentele täällä” – myymäläkojuja suljetaan maahanmuuttajanuorisojengien väkivallan vuoksi

Münchenin ikoniset kastanja- ja hedelmäkioskit ovat sulkemassa ovensa kaupungin vanhassakaupungissa, kun maahanmuuttajanuorisojengit, rikollisuus ja häiriköinti ajavat myyjät pois, mikä uhkaa olemassaoloa pitkään jatkuneille perinteille.

Nuorten maahanmuuttajajengien nouseva virta ajaa Münchenissä pitkään toimineet kastanja- ja hedelmäkioskitoimijat tiensä päähän. Kauppiaat, erityisesti Baijerin vanhankaupungin ikonisella Karlsplatzilla, tuntevat olonsa yhä turvattomammaksi, ja monet luopuvat kojuistaan, kun rikollisuus, ilkivalta ja häiriköinti ovat arkipäivää.

Lisi R., kastanjakauppiaiden kolmannen sukupolven myyjä, sanoo pelon varjostavan nyt hänen perheensä liiketoimintaa. ”Olemme epätoivoisia. ’Nuorisojoukot’ – jotkut heistä ovat melkein lapsia, luultavasti liian nuoria rikosoikeudelliseen vastuuseen – terrorisoivat aluetta”, hän kertoi müncheniläiselle Tageszeitungille.

Monien muiden tavoin hän pelkää toimeentulonsa ja poikansa puolesta, joka myös työskentelee heidän kioskillaan. Lisi kuuluu vastaperustettuun Münchenin myyntikojujen pitäjien yhdistykseen (VMS), joka on 150 myyjän ryhmä, joka taistelee heidän liiketoimintaansa uhkaavaa sosiaalista rappiota vastaan.

Tilanne on tukala, ja aggressiiviset kerjäläiset, itsensäpaljastelijat ja huumeiden käyttäjät tuovat lisänsä jo entisestään jännittyneeseen ilmapiiriin. ”Ihmiset tuskin uskaltavat enää ottaa lompakkoaan esiin. Rikollisjengit ovat huono asia bisnekselle”, Lisi lisäsi.

Sabine Powik, toinen myyjä, kertoi myös hädästään: ”Vatsakipuja tulee jo pelkästä ajatuksesta tulla töihin. Eräs asiakas joutui kerran soittamaan poliisille, koska juoppo ahdisteli minua.

”Meille on tapahtunut erilaisia asioita useita kertoja. Esimerkiksi mieheni halusi vain kiinnittää perävaunun autoon, kun kuusi nuorta poikaa tuli ja solvasi häntä”, hän lisäsi.

Lisääntyvä väkivalta ja pelottelu ovat pakottaneet monet naiset luopumaan kojuistaan. ”Naiset eivät enää työskentele täällä”, sanoi eräs kastanjamyyjä. ”Jopa minä, itsepuolustukseen koulutettu henkilö, tunnen usein oloni epämukavaksi. Tämä on Münchenin sydän, ja on surullista, ettemme enää tunne oloamme turvalliseksi.”

Mies, jolla on turkkilaiset juuret, kertoi, miten hän pystyi toisinaan lievittämään tilanteita puhumalla hyökkääjille heidän äidinkielellään.

”Riitelin hiljattain 30 ihmisen kanssa, mutta puhun heidän kieltään ja pystyin siksi vaikuttamaan heihin rauhoittavasti”, hän selitti.

Hän huomautti, että poliisin läsnäolo on satunnaista, ja poliisit vetoavat usein siihen, että on resurssipula ja henkilökuntaa ei ole riittävästi säännöllisiin partiointeihin.

Daniel N., hedelmäpöydän pitäjä, on päättänyt välttää Karlsplatzia kokonaan. ”Luopuisin mieluummin rahasta kuin vaarantaisin terveyteni tai työntekijöitteni terveyden”, hän sanoi ja päätti myydä turvallisemmissa paikoissa kävelykadulla. ”Aina pitää tapahtua ensin jotain pahaa, ennen kuin asioihin puututaan.”

Myös alueen vakiintuneet yritykset lisäävät turvallisuutta. Hugendubelin kirjakauppa on antanut työntekijöilleen itsesuojelukoulutusta, ja McDonald’silla on jo pitkään ollut vartijoita ja valvontakameroita. ”Olemme nähneet merkittävää muutosta Stachusin tilanteessa”, Hugendubelin tiedottaja sanoi ja vahvisti turvatoimien lisääntymisen. ”Henkilökuntamme turvallisuus on etusijalla.”

Tilanteen heikkenemistä korosti Stachusissa hiljattain sattunut puukotustapaus, johon osallistui maahanmuuttajnuorisojengi. 40-vuotiasta miestä uhkailtiin veitsellä, mikä johti poliisin suureen vastarintaan, mutta tekijä pääsi pakenemaan. Onneksi mies säilyi vahingoittumattomana, mutta tapaus korostaa entisestään vaarojen lisääntymistä.

VMS:n toimistopäällikkö Susanne Stein korosti, miten paljon tämä vaikuttaa kaupungin perinteiseen markkinakulttuuriin. ”Yhä harvempi kojujen pitäjä haluaa jatkaa. Vanha müncheniläinen perinne on vaarassa”, hän varoitti.

Lähde: Remix News

