Saksa: Joukkopuukotus ”Moninaisuuden festivaaleilla”- ainakin kolme kuollut

Ainakin kolme ihmistä on saanut surmansa veitsihyökkäyksessä Solingenissa Nordrhein-Westfalenissa. Viisi muuta loukkaantui vakavasti, ja joidenkin henki on edelleen vaarassa. Hyökkäys tapahtui kaupungin 650-vuotisjuhlallisuuksissa, jotka järjestettiin ”Moninaisuuden festivaali” -mottona. Raporttien mukaan tekijä puukotti uhrejaan tarkoituksellisesti kaulaan.

NEW: 🇩🇪‼️ The DJ on stage during the stabbing spree at a festival in Solingen last night was ordered by the authorities to continue playing throughout the attack to ”avoid causing a mass panic.”

Topic said how he continued to perform despite knowing the perpetrator was ”aiming… pic.twitter.com/DpvnLiICqM

— Remix News & Views (@RMXnews) August 24, 2024