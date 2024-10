Sharia-lakia kannattavista mielenosoituksista on tulossa säännöllisiä tapahtumia Saksassa

Uudessa Saksassa järjestetään nyt säännöllisesti islamilaisen sharia-lain mukaisia mielenosoituksia.

Ensimmäinen kalifaattia kannattava mielenosoitus Hampurissa aiheutti paljon hämmennystä ja suuttumusta saksalaisissa tiedotusvälineissä, kun se järjestettiin aiemmin tänä vuonna, mutta nyt näyttää siltä, että niistä on tulossa säännöllinen tapahtuma.

Aiempien islamilaisen kalifaatin perustamista Saksassa tukevien mielenosoitusten tapaan sunnuntai-iltana järjestettyyn mielenosoitukseen, jossa vaadittiin sharia-lain käyttöönottoa Saksassa, osallistui tuhansia ihmisiä. Videoilla nähtiin jälleen kerran islamistien joukkoja huutamassa ”Allahu Akbar” ja muita islam-myönteisiä huutoja.

Mielenosoitusten takana oleva Muslim Interaktiv -ryhmä kertoi, että niihin osallistui 5 000 ihmistä. Ryhmä järjestää Saksassa aktiivisesti mielenosoituksia, muun muassa Israelin Gazan sotaa vastaan Palestiinassa.

Muslims take over Hamburg, Germany, protesting to establish a new caliphate. Follow: @AFpost pic.twitter.com/YeeIFUbydW — AF Post (@AFpost) October 12, 2024

Aiempiin mielenosoituksiin suhtauduttiin olankohautuksella. Hampurin poliisipäällikkö Frank Schnabel kertoi huhtikuussa ZDF:lle, ettei hän näe mitään oikeudellisia perusteita järjestön kieltämiselle. Myös liittovaltion oikeusministeri Marco Buschmann antoi samanlaisen lausunnon ja totesi, että kalifaatin perustamista koskeva kehotus on ”poliittisesti absurdi” mutta ei rangaistava teko.

Vielä huomattavampaa on, että Saksan perustuslakiviranomaisen, joka on voimakas kotimainen vakoiluviranomainen, johtaja Thomas Haldenwang sivuutti myös kalifaattimielenosoitukset ja totesi vain, että ne ovat ”ajateltavissa oleva” hallitusmuoto.

Huomattavaa on, että hän on sama vakoilupäällikkö, joka vastustaa raivokkaasti Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puoluetta ja on aktiivisesti puhunut puoluetta vastaan erittäin poliittisella tavalla.

Saksalaiset teinit, jotka tanssivat ja lauloivat ”Auslander Raus” (”Ulkomaalaiset ulos”), joutuivat kohtaamaan pidätyksiä ja massiivisia poliisivoimia. Laulun laulamisesta videolle jääneet teinit joutuivat laajalle levinneeseen julkiseen noitavainoon, jonka seurauksena he menettivät työpaikkansa ja joutuivat sanomalehtien etusivuille eri puolilla maata. Tunnetuimmassa tapauksessa Syltin saarella saksalaiset vasemmistopoliitikot vaativat ”enimmäisrangaistusta” ja vuosien vankeusrangaistusta niille, jotka jäivät kiinni laulun laulamisesta yksityistilaisuuksissa.

Onko kalifaatti mahdollinen Saksassa?

Niille, jotka uskovat, että demografia on kohtalo, ajatus kalifaatista Saksassa ei ehkä kuulosta niin absurdilta. Saksan muslimiväestön odotetaan kasvavan nopeasti, ja niiden, jotka noudattavat islamin kovan linjan muotoa, väestönkasvu todennäköisesti nopeutuu entisestään, koska he tulkitsevat Koraania fundamentalistisesti ja syntyvyys on korkeampi.

Hampurin kaltaiset voimakkaat mielenosoitukset voivat myös rekrytoida lisää muslimeja omiin riveihinsä, varsinkin kun viranomaiset osoittavat, ettei heillä ole tehokkaita keinoja tällaisten mielenosoitusten lopettamiseksi. Loppujen lopuksi nämä mielenosoitukset ovat oletettavasti sananvapauden suojaamia.

Huippupoliitikot suhtautuvat kuitenkin naureskellen ja olkapäitään kohautellen vaatimukseen sharia-lain täytäntöönpanosta, joka teoriassa vaarantaisi Saksan demokraattisen perustuslaillisen järjestyksen. Samaan aikaan valtion turvallisuuspalvelut suhtautuvat vaatimuksiin sulkea Saksan rajat ja vähentää maahanmuutto jyrkästi lähes terrorismin uhkana.

Pew Research on jo ennustanut, että Euroopassa voi asua jopa 75 miljoonaa muslimia vuoteen 2050 mennessä. Arvostettu tutkimusyritys totesi, että Saksassa tämä määrä voi nousta 17,4 miljoonaan muslimiin. Tulevina vuosikymmeninä heidän voimansa voi kasvaa ja heillä voi olla vakavaa poliittista vaikutusvaltaa Saksan kaltaisissa maissa. Tämä tarkoittaa, että tällaiset mielenosoitukset voivat paitsi yleistyä, myös yhdistyä äänestyspaikkoihin ja poliittiseen valtaan.

Se, että Saksa lähettää nyt avoimesti aseita Israelille Lähi-idän valtavien konfliktien keskellä, voi vain lisätä maata vastaan suunnattuja terrori-iskuja.

Saksan poliitikot saattavat edelleen vähätellä näitä kalifaattimielenosoituksia ja muita massamaahanmuutosta johtuvia sosiaalisia epäkohtia, mutta ne tulevat vain pahenemaan. Kaikki tiedot ja suuntaukset viittaavat siihen suuntaan. Kysymys on nyt vain siitä, kuinka kovaa nämä samat poliitikot ja turvallisuuspalvelut hyökkäävät kaikkia niitä vastaan, jotka tuovat esiin nämä suuntaukset, ja erityisesti niitä vastaan, jotka vastustavat niitä aktiivisesti.

Lähde: Remix News

