Ruotsissa ammuttu nainen oli sosiaalidemokraattien poliitikko – vastusti jengirikollisen poikansa huostaanottoa

63-vuotias nainen ammuttiin viikko sitten kotonaan. Hän oli poliittisesti aktiivinen sosiaalidemokraateissa. Naisen poika on tunnettu jengirikollinen, jonka poliisi yhdistää Husby Hyenas -verkostoon. Poikaa syytettiin vuonna 2022 jengijohtajan raa’asta murhasta Länsi-Tukholmassa, mutta hänet vapautettiin syytteistä, mikä saattaa olla mahdollinen motiivi hänen sosiaalidemokraatti-äitinsä ampumiselle.

Viime viikon tiistaina hieman kello 19 jälkeen illalla poliisi ja ambulanssi kutsuttiin Sibeliusgatanille Akallaan Luoteis-Tukholmaan. Poliisi ei kuitenkaan vastannut hälytykseen meneillään olevasta ammuskelusta, vaan kerrostalon asukkaat löysivät tyhjiä hylsyjä ja ammuttuna olleen naapurinsa. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun hänen ulko-ovensa oli nähty olevan auki.

Poliisi epäilee, että murha tapahtui noin kello 15.30 tiistaina. Silminnäkijöiden mukaan naapurit kuulivat iltapäivän aikana useita laukauksia talossa, mutta eivät hälyttäneet poliisia. Nainen makasi kuolleena useita tunteja kotonaan, kunnes naapuri avasi oven, joka oli auki.

Poliisi on käynnistänyt murhatutkinnan, mutta pidätyksiä ei ole vielä tehty.

Murhattu pohjoismaalaistaustainen valkoinen nainen oli 63-vuotias, ja hän oli toiminut sosiaalidemokraattien paikallispolitiikassa vuodesta 2016 lähtien. Hän oli yksi kirkollisvaalien kärkiehdokkaista ja valittiin sittemmin Spånga-Kistan seurakuntaneuvostoon.

Sosiaalidemokraattipoliitikolla on poika afrikkalaisen maahanmuuttajataustaisen miehen kanssa. 21-vuotias poika Thomas Bah on poliisin vanha tuttu. Thomas Bah on jo pitkään ollut yksi ”Husby hyenas” -nimisen rikollisverkoston keulahahmoista. Husby hyenas on pahamaineinen jengi, jolla on hyvin väkivaltainen tausta.

Thomas Bahia syytettiin vuonna 2021 Husbyn keskustassa tehdystä korkean profiilin murhasta, jossa kaksi jengin jäsentä ajoi sähköpyörillä uhriaan takaa ja ampui tämän kuoliaaksi keskellä kirkasta päivää.

Sosiaalidemokraattipoliitikon poika vapautettiin syytteistä todisteiden puutteessa. Hänen jengitoverinsa Abraham Sandy Husby hyenasista tuomittiin yhdeksän vuoden ja kymmenen kuukauden vankeuteen.

Vastusti poikansa huostaanottoa

Thomas Bah on syvällä mukana Tukholman jengiverkostossa. Silti hänen äitinsä, tiistaina Akallassa ammuttu sosiaalidemokraattien poliitikko, oli sitoutunut torjumaan jengiväkivaltaa Järvassa. Poliittisen työnsä lisäksi nainen on saanut tunnustusta myös yhdistystoiminnasta.

Jo vuonna 2018 sosiaaliviranomaiset varmistivat, että naisen tuolloin 15-vuotias poika otettiin pakkokeinoin huostaan nuorisolain nojalla vakavien rikosepäilyjen, koulupoissaolojen ja kotiongelmien vuoksi. Tätä nainen ei voinut hyväksyä.

Sosiaalidemokraattipoliitikko haastoi Tukholman kaupungin Rinkeby-Kistan piirikunnan sosiaalipalvelut oikeuteen varmistaakseen, että hänen poikaansa ei huostaanoteta pakkokeinojen nojalla. Nainen väitti, että pojan hoidossa ei ollut puutteita ja että hän oli äitinä ”vahvempi ohjauksessaan ja rajojen asettamisessa”. Siksi hänen poikansa jäisi ongelma-alueen kaduille.

Sosiaalidemokraattipoliitikon mukaan hänen poikansa pakkohuostaanotto ei toiminut. Oikeus oli kuitenkin samaa mieltä sosiaalilautakunnan kanssa ja päätti, että naisen kodissa oli sellaisia puutteita, ettei hänen poikansa voinut olla siellä.

Vuonna 2020 poika pääsi jälleen kotiin ongelma-alueelle ja päätyi suoraan jengiympäristöön. Poliisi yhdisti hänet yhä tiiviimmin Husby hyenas -jengin rikollisverkoston ytimeen.

Sosiaaliviranomaiset halusivat jälleen ottaa hänen poikansa huostaan. Nainen kuitenkin vastusti tätä ja taisteli sen puolesta, että hänen poikansa Thomas Bah jäisi hänen luokseen Akallaan.

Poika sijoitettiin väkisin nuorisokotiin, mutta hän pääsi pakenemaan sieltä. Sitten hänet pidätettiin epäiltynä jengijohtajan murhasta Husbyssä toukokuussa 2021, josta hänet myöhemmin vapautettiin todisteiden puuttuessa.

Nyt muutamia vuosia myöhemmin Thomas Bahin poliitikko-äiti on ammuttu kuoliaaksi omassa kodissaan.

”Tässä on paljon pelissä, jotta estetään tilanteen kärjistyminen entisestään”, varoitti SVT:n rikostoimittaja Diamant Salihu. Hän huomautti, että jengiläisten sukulaisiin kohdistuvat uhkaukset ovat yleisiä, ja viranomaiset pelkäävät kostoväkivallan kierrettä.

Ilmiö, jossa jengirikollisten perheenjäseniä ja muita sukulaisia ammutaan kuoliaaksi kodeissaan, on uusi toimintatapa jengiympäristössä. Jengijohtaja Rawa ”Kurdikettu” Majidin jengisodissa väkivaltamenetelmää on käytetty laajalti ympäri Ruotsia. Yksi syy tähän brutaaliin menetelmään on se, että jengirikolliset eivät voi tavoittaa todellisia kohteitaan, jolloin heidän kohteekseen joutuvat omat sukulaiset.

Viime vuonna jengijohtaja Ismael Abdon äiti ammuttiin kuoliaaksi Uppsalassa, mikä käynnisti jengimurhien aallon.

Ruotsin viranomaisilla on valtavat paineet jengiväkivallan pysäyttämiseksi, ja populististen ruotsidemokraattien tukema keskustaoikeistolainen hallitus on tiukentanut lakeja, mukaan lukien ankarammat rangaistukset järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyville epäillyille.

