Jengirikollinen ajoi 11-vuotiaan pojan kuoliaaksi – käräjäoikeus vapautti syytteistä

Jengirikollinen Daniar Mohammed vapautetaan Attundan käräjäoikeudessa syytteestä 11-vuotiaan pojan kuoleman aiheuttamisesta.

Viime vuoden kesäkuussa hän törmäsi 11-vuotiaaseen poikaan Märstassa jalankulkijoiden risteyksessä, mikä johti pojan kuolemaan.

”En ole vielä päättänyt, valitanko asiasta”, syyttäjä Daniel Suneson sanoi Samnyttille.

Tämä tapahtui 7. kesäkuuta viime vuonna, kun 11-vuotias poika oli pyöräilemässä jalankulkijoiden risteyksen yli Valstavägenillä Märstassa. Poika on perheensä kanssa matkalla kotiin isoäidiltään ja pyöräili hieman muita perheenjäseniä edellä.

Kun 11-vuotias ylitti jalkakäytävän, hän jäi oikealta tulevan auton alle. Silminnäkijän mukaan hän lensi törmäyksestä viisi tai kuusi metriä ilmaan ja putosi 20-30 metrin päähän risteyksestä.

Poika loukkaantui törmäyksessä niin vakavasti, että hän kuoli.

Jengirikollinen

11-vuotiaaseen poikaan törmännyt mies on 28-vuotias Daniar Mohammed. Hän on kotoisin Irakista, mutta on nyt Ruotsin kansalainen.

Mohammed on tuomittu useista rikoksista, muun muassa huumausainerikoksista, ja hänellä on kahdeksan merkintää rikosrekisterissä. Hän on jengirikollisprofiililtaan yhdistettävissä niin sanottuun Märstan-verkostoon.

Kyseisen verkoston jäsenet näyttivät olevan nopeasti paikalla sen jälkeen, kun 28-vuotias jengiläinen ajoi pojan kuoliaaksi.

”Todistajia on hyvin vaikea saada halukkaiksi osallistumaan, ja se tuntuu johtuvan siitä, että suuri osa Märstan-verkoston jäsenistä oli tapahtumapaikalla ja vaikutti siten tapahtumapaikalla oleviin todistajiin. He häiritsivät väliintuloa, ja jatkossa on tärkeää ottaa kiinni todistajia, jotka osallistuvat tutkintaan”, lukee poliisin muistiossa.

Holtiton kuljettaja

Daniar Mohammed on myös aiemmin tuomittu holtittomasta ajamisesta. Vielä syyskuussa 2022 Svean hovioikeus piti voimassa hänen tuomionsa kaksi vuotta aiemmasta tapauksesta.

Tuomion mukaan hän peruutti kovaa vauhtia kohti tienkäyttäjiä, ajoi ulos parkkipaikalta käyttämättä suuntavilkkuja, laiminlöi väistämisvelvollisuuden risteyksessä niin, että toinen ajoneuvo joutui jarruttamaan, ja ajoi sen jälkeen voimassa olevaa nopeusrajoitusta nopeammin. Kaikki tämä tapahtui useiden poliisien nähden.

Mohammed oli hiljattain tuomittu vankilaan törkeästä alkoholin luvattomasta myynnistä, ja oikeus tyytyi jatkamaan aiempaa tuomiota.

Rangaistuksen välttäminen

Daniar Mohammedia syytetään nyt myös kuolemantuottamuksesta viime vuoden kesäkuussa. Tämän vuoden keväällä syyttäjät nostivat syytteet kuolemantuottamuksesta ja holtittomasta ajamisesta.

Maanantaina Attundan käräjäoikeus päätti kuitenkin vapauttaa miehen molemmista syytteistä. Oikeus katsoo, ettei ole todistettu, että Mohammed ajoi liian lujaa tai holtittomasti törmätessään 11-vuotiaaseen poikaan.

”On toki huomionarvoista, että [11-vuotias poika] heittäytyi törmäyksen seurauksena useita metrejä, mutta käräjäoikeus ei voi varmuudella sanoa, että nopeus oli suurempi kuin Daniar Mohammedin ilmoittama”, Attundan käräjäoikeuden tuomiossa lukee.

”Tapauksen tutkinnasta käräjäoikeus ei ole pystynyt selvittämään, miltä tilanne näytti, ja mistä suunnasta poika tuli pyörällään. Ei myöskään ole voitu varmuudella sanoa, ettei mies sopeuttanut ajonopeuttaan paikan olosuhteisiin”, tuomari Karl Axel Öberg toteaa kommentissaan.

Epäselvyyttä muutoksenhausta

Syyttäjä Daniel Suneson kertoo Samnyttille, ettei hän ole vielä päättänyt, valittaako hän jengirikollisen tuomiosta vai ei.

”Olen lukenut tuomion läpi, mutta en ole vielä päättänyt, valitanko. Haluan vielä muutaman päivän miettimisaikaa”, hän sanoo.

”Käräjäoikeus on selittänyt, miten se perusteli ja arvioi todisteita. Minusta todisteet riittivät tuomioon, mutta käräjäoikeus on tehnyt toisenlaisen ratkaisun. Harkitsen, onko siitä syytä valittaa, mutta haluan odottaa muutaman päivän.”

Sunesonin mukaan poliisin vastalauseista huolimatta hänellä ei ole ollut vaikeuksia saada todistajia kuultaviksi vastaajan jengiyhteyksien vuoksi.

”En ole kokenut mitään sellaista. Todistajanlausuntoja oli tapahtumapaikalta, mutta yleensä liikenneonnettomuuksista on aina vaikea todistaa. Se tapahtuu hetkessä. Lausuntojen antaminen nopeuksista ja niin edelleen voi olla vaikeaa. Joten vaikeudet johtuvat luultavasti enemmänkin muista syistä”, sanoo syyttäjä Suneson.

