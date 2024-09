Ruotsin poliisiylijohtaja: Maahanmuutto on syy jengirikollisuuteen

Miksi Ruotsi erottuu länsimaissa ennennäkemättömän korkealla rikollisuudella? Tämä on ruotsalaisille ikuisuuskysymys, johon kukaan ei tunnu pystyvän vastaamaan. Vastikään nimitetyllä poliisipäällikkö Petra Lundhilla on kuitenkin nyt vahva teoria asiasta.

Niille, jotka eivät katsele asioita ideologisten silmälasien läpi, tilanne on melko selvä: Ruotsin avoimet rajat ja valvonnan puute ovat houkutelleet puoleensa vähemmän toivottuja elementtejä, jotka viihtyvät ruotsalaisessa järjestelmässä, joka perustuu luottamukseen ja oikeiden asioiden tekemiseen. Tämä ainutlaatuinen järjestelmä toimi kohtuullisen homogeenisessa Ruotsissa, mutta on romahtamassa ulkomaailman edessä.

Ruotsissa tänä vuonna on tähän mennessä tapahtunut 186 ampumavälikohtausta, joissa on kuollut 31 ihmistä, ja murhatapauksiin osallistumisesta epäiltyjen lasten määrä on kolminkertaistunut.

Ruotsin poliisiylijohtaja Petra Lundhin mukaan juuri massamaahanmuutto on syynä siihen, että vakava jengirikollisuus on saanut Ruotsissa niin vahvan jalansijan – vaikka hän tekee parhaansa olla sanomatta sitä liian suoraan SVT:n ”30 minuter” -ohjelman haastattelussa. Kotoutumisen puutteen sanotaan olevan toinen syy.

”Olemme ottaneet maahan paljon ihmisiä, ja useimmat ovat samaa mieltä siitä, että olemme epäonnistuneet kotouttamisessa”, hän sanoo.

Suunnitelmaa siitä, mitä tehdä niiden kanssa, jotka eivät halua kotoutua, ei kuitenkaan ole.

”Meillä on segregaatiota, meillä on haavoittuvia alueita. Meillä on ihmisiä, jotka ovat tulleet Ruotsiin ehkä kunniakulttuurin vuoksi tai jotka tulevat klaaniyhteiskunnasta eivätkä luota viranomaisiin. Ruotsi ei ole kyennyt hoitamaan tätä asiaa riittävän hyvin”, selvittää Lundh.

Lähde: Samnytt

