Näin Yhdysvaltojen tullimaksut toimivat

Maailma pidätteli hengitystään, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julkisti keskiviikkoiltana hallintonsa suunnitelmat asettaa vastavuoroisia tulleja noin 60 maata vastaan vaihtelevin tullein.

🚨 @POTUS signs an Executive Order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world.

It's LIBERATION DAY in America! pic.twitter.com/p7UnfE617B

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 2, 2025