Yli 40 vuoden ajan puolivirallista yhdysvaltalaista National Endowment for Democracy (NED)-järjestöä on käytetty käynnistämään värivallankumouksia ja ”levittämään demokratiaa” eri puolilla maailmaa. Nyt Donald Trump on kuitenkin katkaissut valtion rahoituksen, minkä kerrotaan johtaneen ”verilöylyyn” järjestössä.

Päätös on johtanut täydelliseen kaaokseen NED:ssä, joka ei pysty enää maksamaan työntekijöidensä palkkoja tai täyttämään taloudellisia velvoitteitaan.

”Se on ollut verilöyly”, nimettömänä pysyttelevä NED:n työntekijä kertoi The Free Pressille.

Musk: ”Ilkeä huijaus”

Varojen jäädyttäminen tulee sen jälkeen, kun Elon Musk, joka johtaa Donald Trumpin uutta Department of Obstruction of Government Enforcement (DOGE) -osastoa, kutsui hiljattain järjestöä ”ilkeäksi huijaukseksi” ja vaati sen lakkauttamista.

Vuonna 1983 perustetun NED:n virallinen tarkoitus on ”edistää demokratiaa” kaikkialla maailmassa. Se perustettiin sen jälkeen, kun CIA:n salaiset operaatiot ulkomaisiin vaaleihin ja hallintoihin vaikuttamiseksi paljastuivat erityisesti Church-komitean tutkimuksissa 1970-luvulla. Arvostelijoiden mukaan järjestö toimii käytännössä CIA:n julkisivuna, ja sitä käytetään Washingtonin vastenmielisten hallitusten horjuttamiseen ja kaatamiseen.

Allen Weinstein, yksi NED:n perustajista, myönsi vuoden 1991 haastattelussa, että ”suuri osa” NED:n toiminnasta oli CIA:lta omaksuttua työtä.

NED on yhdistetty Ukrainan sotaan

NED on yhdistetty niin sanottuihin ”värivallankumouksiin” muun muassa Ukrainassa, Georgiassa, Valko-Venäjällä, Venezuelassa, Nicaraguassa, Iranissa ja Kiinassa.

Konservatiivisen ajatushautomon Center for Renewing America uudessa raportissa syytetään NED:tä siitä, että se on johtanut CIA:n ja Yhdysvaltain ulkoministeriön pyrkimyksiä ”muuttaa poliittisia järjestelmiä” näissä maissa.

Raportissa todetaan myös, että NED on pumpannut kymmeniä miljoonia dollareita tietyille Ukrainan poliittisille toimijoille, minkä väitetään vaikuttaneen suuresti Ukrainan ja Venäjän väliseen nykyiseen konfliktiin.

Trumpin hallinto on aiemmin luvannut leikata ulkomailla tapahtuvaan poliittiseen interventioon tarkoitettuja menoja. Yhdysvaltain kansainvälisen kehityksen virasto (USAID) on jo kärsinyt merkittävistä leikkauksista, ja presidentti on leimannut viraston ”radikaalien hullujen” johtamaksi.

Lähde: Free Press

