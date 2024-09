Poliisi: 600 jengirikollista toimii ulkomailta käsin

Noin 600 järjestäytynyttä jengirikollista harjoittaa ruotsalaista yhteiskuntaa vastaan toimintaa ulkomailta käsin. Ruotsin poliisin kansallinen operatiivinen osasto (NOA) varoittaa tästä tuoreessa tutkimuksessa.

Viraston mukaan kyse on pääasiassa henkilöistä, jotka itse tai heidän vanhempansa ovat muuttaneet Ruotsiin ja joilla on kansalaisuutensa ja alkuperänsä kautta kytköksiä sekä Ruotsiin että toiseen maahan, johon he ovat palanneet jatkaakseen rikollista uraa, jonka he ovat aloittaneet Ruotsissa ollessaan.

Toimii 57 maassa maailmanlaajuisesti

Poliisin tunnistamat noin 600 henkilöä toimivat 57 eri maassa eri puolilla maailmaa. ”Heidän rikollinen toimintansa vaikuttaa Ruotsin ongelmaan”, Noa sanoo.

Monet heistä ovat kansainvälisesti etsintäkuulutettuja, ja he ovat paenneet Ruotsista, kun tilanne on käynyt liian kuumottavaksi. Se ei kuitenkaan tarkoita, että he olisivat lakanneet tekemästä rikoksia, jotka vaikuttavat ruotsalaiseen yhteiskuntaan.

”Ruotsissa on vakava ja jatkuvasti muuttuva rikollisuuden suuntaus, jossa suuri osa rikoksista tilataan ja valvotaan ulkomailta käsin. Nämä henkilöt vaikuttavat siten siihen rikollisuuteen, jota nyt näemme tässä maassa”, sanoo Ruotsi poliisiylijohtaja Petra Lundh lukuja kommentoidessaan.

”Olemme epäonnistuneet kotouttamisessa”

Lundh myönsi SVT:n haastattelussa, että tämä tilanne, kuten yleensäkin jengirikollisuuden kiihtyminen, juontaa juurensa Ruotsin liian pitkälle menneestä maahanmuuttopolitiikasta, jota seurasi epäonnistunut kotouttamispolitiikka.

”Olemme ottaneet maahan paljon ihmisiä, ja useimmat ovat samaa mieltä siitä, että olemme epäonnistuneet kotouttamisessa”, hän sanoo.

Jengihierarkian ylimmät ja keskimmäiset kerrokset

Raportissa todetaan edelleen, että nämä ihmiset ovat Ruotsin jengirikollisuuden hierarkian ylimmällä tai keskimmäisellä tasolla, ja heillä on yhteyksiä alueellisiin ja paikallisiin rikollisverkostoihin. Kyse on laajasta rikospiiristä, jossa huumekauppa, väkivaltarikollisuus ja rahanpesu hallitsevat asekaupan ja petosten ohella.

”He näkevät etuna sen, että he ovat fyysisesti lähellä niitä, joiden kanssa he tekevät yhteistyötä, esimerkiksi Etelä-Amerikasta tulevien huumeiden tärkeimmällä kauttakulkupaikalla, mutta he näkevät etuna myös sen, että he ovat kaukana Ruotsin poliisista ja syyttäjistä”, kertoo Noan johtaja Håkan Wall.

Ensin Espanja, sitten muu maailma

Tämä suuntaus on jatkunut ja kiihtynyt jo parin vuosikymmenen ajan, kun maahanmuuttoon liittyvä vakava rikollisuus on saanut yhä vahvemman jalansijan Ruotsissa. Yksi maista, joihin nämä järjestöt ovat asettuneet erityisen mielellään, on Espanja.

Nykyään näitä rikollisjärjestöjä on kuitenkin kaikkialla maailmassa, kuten Turkissa, Marokossa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, Dubaissa, Balkanilla, Tunisiassa, Iranissa, Irakissa, Portugalissa ja useissa Etelä-Amerikan maissa.

Lähde: Samnytt

Lue lisää aiheesta: