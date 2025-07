”Vasemmisto yrittää tuoda maahan halpaa työvoimaa välittämättä seurauksista Puolan kansalle.”

Koska Saksan liittovaltion poliisi on tuonut laittomia maahanmuuttajia Puolan alueelle yöoperaatioissa, Puolan hallitus on päättänyt palauttaa rajavalvonnan Saksan vastaiselle rajalleen. Virallisten kanavien ulkopuolella on kuitenkin syntynyt kansalaisliike Ruch Obrony Granic (Rajapuolustusliike), joka partioi Saksan rajalla estääkseen laittoman maahantulon ja Saksan poliisioperaatiot.

European Conservative-lehti haastatteli liikkeen vapaaehtoistyöntekijää Łukasz Hernasia Saksan rajalla sijaitsevan puolalaisen Gubinin kaupungin tilanteesta.

Milloin laittomien maahanmuuttajien tulo rajalta alkoi näkyä kaupungissanne?

– Gubinin asukkaana havaitsin laittomien pakolaisten tulon Saksasta tämän vuoden keväällä. Nyt kuitenkin tiedämme, että toiminta alkoi paljon aikaisemmin.

Milloin Ruch Obrony Granic -liike perustettiin kaupungissanne?

– Liikkeen vapaaehtoisia alkoi saapua Gubiniin kesäkuussa, ja silloin päätin liittyä siihen yhdessä muiden paikallisten isänmaallisten kanssa.

Miten partiot järjestetään ja mitä muuta toimintaa vapaaehtoiset harjoittavat?

– Partiot ovat vapaaehtoisten aloite, järjestämme ne itse. Kaikki, jotka voivat tehdä niin vapaa-ajallaan, liittyvät muiden vapaaehtoisten seuraan ja kiertävät raja-alueella. Vartioimme rajoja: lähetämme Saksan puolelta lähetetyt maahanmuuttajat takaisin, vaikka tiedämme, että heidät kuljetetaan muihin paikkoihin, joihin emme pääse käsiksi. Emme vahingoita ketään, yritämme vain pitää tilanteen hallinnassa. Partiomme toimivat yötä päivää, koska on paljon ihmisiä, jotka haluavat puolustaa rajojamme.

Pääministeri Tusk on ilmaissut aikovansa asettaa rajapartiot ”järjestykseen” ja uhannut sakoilla ja pidätyksillä. Miten Puolan viranomaiset ovat tähän mennessä reagoineet partioihinne?

– Nauramme pääministeri Tuskille ja hänen ”järjestykselleen”. Rajavartijat ovat rajalla meidän toimiemme ansiosta, ja he ovat meidän puolellamme, samoin poliisi, jonka kanssa meillä on ystävälliset suhteet. Emme pelkää seurauksia. Nykyisten viranomaisten reaktio on Saksan vasemmistopolitiikan etujen mukainen. Ilman vahvaa ja vakiintunutta puolalaista oikeistoa meidän olisi nyt suljettava ikkunat Gubinissa, ja talojemme ulkopuolella oleskelisi maahanmuuttajia; tietysti vain niitä, joita saksalaiset eivät halua, joko siksi, että he eivät ole työkykyisiä, tai siksi, että he ovat syyllistyneet rikoksiin.

Vasemmiston johtaja ja hallituskoalition jäsen Włodzimierz Czarzasty on kutsunut vapaaehtoisia ”hulluiksi” ja ”roistoiksi”. Miksi luulet vasemmiston vastustavan niin radikaalisti rajojen suojelua?

– Vasemmisto yrittää tuoda maahan halpaa työvoimaa välittämättä seurauksista Puolan kansakunnalle, kuten myös muualla lännessä. Czarzasty on Puolan viimeinen kommunisti ja hän puhuu pelkkää hölynpölyä. Vasemmisto yrittää totella Brysseliä, koska se pelkää taloudellisia seurauksia ja oman mielipiteen esittämistä.

Onko ollut välikohtauksia laittomien maahanmuuttajien kanssa tai Saksan poliisin kanssa, oletteko nähneet yrityksiä päästää maahanmuuttajia Puolan alueelle?

– Tietenkin rajalla on ollut keskusteluja meidän ja Saksan poliisin välillä, joka ei halua kuunnella argumenttejamme. Meillä on tallenteita, joissa maahanmuuttajat polvistuvat ja anelevat Saksan poliisia päästämään heidät pois, mutta poliisi estää heitä ja lähettää heidät Puolan suuntaan. Totuus on, että nämä maahanmuuttajat eivät halua tulla maahamme, vaan he haluavat jäädä Saksaan, joka on heidän suosikkikohteensa.

Mitä mieltä olette Saksan toimista ja Puolan hallituksen reaktiosta rajatarkastusten uudelleen avaamiseen? Uskotteko, että se ratkaisee ongelman?

– Täyttä hölynpölyä! Ainoa ratkaisu on muuttaa Saksan politiikkaa, poistaa maahanmuuttajien tuet ja rangaista rikollisia. Kuinka kauan he aikovat vielä teeskennellä, etteivät he olleet väärässä? Luulevatko he todellakin, että olemme tyhmiä? Heidän takiaan meillä on nyt raiskauksia, ryöstöjä, palavia autoja ja katuja kaikkialla Euroopassa. Heidän on lakattava syyttämästä muita ja palautettava järjestys, kuten me teemme puolustamalla rajojamme ja vastustamalla massiivisesti laitonta maahanmuuttoa.

Nykyinen huono hallitus noudattaa EU:n politiikkaa, joten meillä ei ole luottamusta heidän toteuttamiinsa toimenpiteisiin.

Kuka on mielestänne vastuussa Puolan ja Saksan välisen rajan turvallisuuden puutteesta?

– Vastuu tästä tilanteesta on Brysselillä ja niillä, jotka nyt katsovat sivusta ja teeskentelevät, että ongelmaa ei ole olemassa: äärivasemmistopoliitikoilla ja heitä tukevilla poliitikoilla, jotka jättävät todellisuuden täysin huomiotta.

Aiotko jatkaa rajapartiointia hallituksen uhkauksista huolimatta?

– Totta kai jatkan partiointia, ja vaikka meitä kielletään tekemästä tallenteita, raportoimme ja dokumentoimme edelleen kaiken tapahtuvan. Tällä hetkellä tilanne on vakaa, mutta uskon, että jos annamme vartiointimme herpaantua, siirtolaisia aletaan jälleen kuljettaa Puolaan.

Lähde: European Conservative

