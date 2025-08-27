Yhdysvaltain diplomaatti haukkuu Merzin maahanmuuttopolitiikkaa, kun syyrialaismiehet viiltelivät puukolla amerikkalaisturistin kasvoja, joka yritti suojella naisia raitiovaunussa

”Jos he voivat tehdä näin Saksan kansalle ja sitten heidät vapautetaan vain 12 tuntia myöhemmin, tai jopa aikaisemmin, niin missä on laki?” kysyi uhri John Rudat videolla.

21-vuotias amerikkalaisturisti sai vakavia vammoja kahden syyrialaisen maahanmuuttajan käsissä Dresdenissä, Saksassa. Hänen tunteikas videonsa hyökkäyksestä ja Saksan pahenevasta siirtolaiskriisistä on levinnyt laajalle julkisuuteen. Nyt sekä saksalaisissa että amerikkalaisissa tiedotusvälineissä julkaistu tarina on saanut aikaan moitteita Yhdysvaltain Trumpin hallinnon aikana toimivan presidentin erityislähettilään Richard Grenellin taholta.

Grenell vastasi hyökkäyksen uhrin julkaisemaan videoon, joka on jo enimmäkseen sensuroitu verkosta, mikä tarkoittaa yleensä sitä, että Saksan tai Euroopan viranomaiset ovat jäljittäneet videon ja sensuroineet sen. Vaikuttaa siltä, että Euroopan sensuuriviranomaiset ovat hyvin huolissaan tämän videon leviämisestä. Seuraavassa kuitenkin eräs kopio verkossa leviävästä Rudatin videosta:

Myös hyökkäyksen jälkeisistä tapahtumista on levinnyt videoita verkossa.

Brutaali hyökkäys tapahtui Dresdenin raitiovaunussa, ja rikospaikalla otetuissa valokuvissa näkyy veriroiskeita kaikkialla. New York Post -lehti ja muut amerikkalaiset sanomalehdet kertoivat tapauksesta, joka tapahtui kello 12.25 raitiovaunulinjalla 7 Weixdorfin ja Pennrichin välillä.

Uhri on New York Postin mukaan John Rudat, amerikkalainen malli New Yorkissa. On hyvin mahdollista, että mies kärsii elinikäisistä arvista. Hän julkaisi videon myös Instagram-sivullaan.

Videolla Rudat sanoo: ”Jos he voivat tehdä näin Saksan kansalle ja sitten heidät vapautetaan 12 tuntia myöhemmin, tai jopa vielä aikaisemmin tässä tilanteessa, niin missä on laki?. Missä on oikeusjärjestelmä? Jos saksalaisia sitoo se laki ja se järjestelmä, mutta nämä ihmiset voivat vain tulla maahan, heiluttaa veitsiä, satuttaa, pahoinpidellä ja terrorisoida Saksan kansalaisia, vai kuinka?”

”Jos te luulette, että Euroopalla ei ole maahanmuutto-ongelmaa, varsinkaan Saksalla, antakaa minun kertoa teille hieman tietoja asiasta”, hän varoittaa katsojia kertoessaan ahdistavista kokemuksistaan.

Pakeneva puukottaja on poliisin tiedossa ja on edelleen karkuteillä. Hänen rikoskumppaninsa, Syyrian kansalainen Majd A., pidätettiin iskun jälkeen noin 700 metrin päässä puukotuksen tapahtumapaikasta ja vapautettiin nopeasti.

”Tutkimme häntä ja vielä tuntematonta miestä muun muassa vaarallisen ruumiinvamman aiheuttamisen vuoksi”, sanoi poliisin tiedottaja Lukas Reumund.

Huomionarvoista on, että amerikkalainen yritti estää miehiä ahdistelemasta naisia raitiovaunussa.

Poliisin mukaan ”kaksi miestä ahdisteli naismatkustajia”. Amerikkalainen puuttui tilanteeseen auttaakseen naista.

Poliisin tiedottaja Reumund kertoi Bildille: ”21-vuotias Yhdysvaltain kansalainen puuttui tilanteeseen, ja yksi hyökkääjistä puukotti häntä sitä seuranneessa riidassa. Kaksi tekijää pakeni sen jälkeen paikalta.”

Toinen poliisin tiedottaja, Thomas Geithner, kertoi Bildille: ”Yhdysvaltain kansalainen sai veitsestä useita viiltohaavoja kasvoihinsa.”

Poliisilähteiden mukaan Majd A. ei ole puukottaja, mutta hän hyökkäsi aluksi Yhdysvaltain kansalaisen kimppuun lyömällä. Hän on poliisin tiedossa aiemmista pahoinpitelyistä, ryöstöistä ja laittomasta maahantulosta.

Toinen epäilty pidätettiin ja vapautettiin lähes välittömästi – toinen epäilty veitsihyökkääjä jatkaa pakenemistaan

Poliisin tiedottaja Geithner sanoi: ”Hänet pidätettiin väliaikaisesti ja vapautettiin syyttäjän päätöksellä.”

Vanhempi syyttäjä Jürgen Schmidt kertoi Bildille: ”Päivystävän syyttäjän arvion mukaan pidätykselle ei ollut riittäviä perusteita. Veitsihyökkäyksen ei voida katsoa johtuneen hänestä.”

Ilmeisesti siitä huolimatta, että amerikkalaista pahoinpideltiin lyönneillä, syyttäjä ei uskonut saavansa tuomarilta pidätysmääräystä. Mies myös pakeni rikospaikalta ja oletettavasti haittasi oikeuden toimintaa, eikä silti pidätystä tehty.

Pahoinpitelyn jälkeen toinen epäilty palasi raitiovaunuun, tällä kertaa veitsellä aseistautuneena, jolloin hän aiheutti Rudatille vakavia vammoja.

Rudat toteaa Instagram-videollaan, että hyökkääjä vapautettiin lähes välittömästi.

Poliisilla on tiettävästi valvontakameran kuvamateriaalia epäillyistä, mutta jälleen kerran se ei ole julkaissut valokuvia tai videoita, kuten Saksassa on tapana yleensä toimia. Usein poliisi julkaisee valvontamateriaalia tai valokuvia vasta kuukausia myöhemmin, kun tuomari on antanut hyväksyntänsä, jos tapaus on vielä kesken.

Veitsirikollisuus on kasvanut Saksassa voimakkaasti massamaahanmuuton myötä. Poliisin rikostilastojen (PKS) mukaan vuonna 2024 Saksassa kirjattiin noin 29 000 rikosta veitsihyökkäyksiksi. Vaarallisten ja törkeiden ruumiinvammojen osalta määrä kasvoi noin 10,8 prosenttia.

Toukokuussa saksalainen rikosoikeusasiamies Udo Vetter varoitti, että Saksa on ”tuonut maahan veitsiväkivaltaa” useiden korkean profiilin välikohtausten jälkeen. Niihin kuuluivat muun muassa kosovolainen mies, joka haavoitti 12-vuotiasta tyttöä ja kahta muuta, syyrialainen turvapaikanhakija, joka puukotti viittä ihmistä opiskelijabaarin ulkopuolella, ja mellakoitsija, joka haavoitti poliisia. Hän viittasi kulttuurinormeihin, joissa veitsiä pidetään statussymbolina.

Myös liittovaltion poliisiliiton Manuel Ostermann vaati kiireellisiä toimia ja varoitti, että veitsi ”muodostaa aina välittömästi konkreettisen uhan hengelle ja ruumiille” ja että poliitikkojen on käytettävä kaikkia käytettävissä olevia keinoja suuntauksen hillitsemiseksi.

Lähde: Remix News

