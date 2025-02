Turvallisuusraportti: 81 % saksalaisista sanoo, että maahanmuuttajia on liikaa – turvallisuuden tunne ennätysalhaisella tasolla

Kyselyssä selvisi myös, että 58 % saksalaisista uskoo, että ulkomaalaisten määrä on yleisesti ottaen liian suuri.

Saksalaiset ovat yhä pelokkaampia, sekä maana että yksilöinä, ja suurimpana syynä tähän on maahanmuutto.

Nämä ovat tuloksia Allensbach-instituutista, yksityisestä mielipidetutkimuspalvelusta, joka kokoaa vuosittaisen raportin saksalaisten turvallisuuden tunteesta Saksan yksityiselle Strategia- ja Johtamiskeskukselle, joka on juuri julkaissut Turvallisuusraportti 2025 -tutkimuksensa.

Viimeisin tutkimus osoittaa, että saksalaisten määrä, jotka tuntevat olonsa turvalliseksi omassa maassaan, on laskenut yhdellä prosenttiyksiköllä viime vuodesta, 60 prosenttiin, mikä on uusi ennätysalhainen luku. Sen sijaan vuosina 2019 ja 2022 tehtyjen kyselyjen tulokset vaihtelivat 71 prosentin ja 82 prosentin välillä.

Kyselyssä esitetään vastaajille kysymys: ”Asuuko Saksassa tällä hetkellä liian monta ulkomaalaista tai pakolaista?” Tulosten mukaan 81 prosenttia saksalaisista katsoo, että Saksassa on liian paljon pakolaisia, vastanneista on 80 prosenttia länsisaksalaisia ja huikeat 95 prosenttia itäsaksalaisia.

Kyselytutkimus käsittelee kuitenkin myös sitä, uskovatko saksalaiset, että maassa on liikaa ulkomaalaisia. Tulokset osoittavat selvästi, että saksalaiset eivät ole vain yksinkertaisesti kyllästyneet laittomiin maahanmuuttajiin, vaan he ovat myös saaneet tarpeekseen ulkomaalaisten massiivisesta määrästä, joka tulee maahan yleisesti.

Vahva enemmistö, 58 prosenttia, sanoo, että Saksassa on liikaa ulkomaalaisia, näin vastaa 55 prosenttia länsisaksalaisista ja 74 prosenttia itäsaksalaisista.

Yksi dramaattisimmista havainnoista oli, että 30 prosenttia kyselyyn osallistuneista ilmoitti pelkäävänsä joutuvansa satunnaisesti väkivaltaisten rikollisten uhriksi. Tämä on noussut 14 prosenttia vuoden 2022 kyselystä.

Yllättäen kyseinen kyselytutkimus oli jo valmistunut ennen Afganistanista tulleen laittoman maahanmuuttajan tekemää veitsihyökkäystä Aschaffenburgissa 22. tammikuuta. Afganistanilainen turvapaikanhakija hyökkäsi puukottamaan kuolettavasti päiväkotilasten ryhmää. Afgaanimies murhasi kaksi ihmistä, mukaan lukien 2-vuotiaan pojan ja 41-vuotiaan miehen ja haavoitti vakavasti kolmea muuta.

Viimeksi eilen Münchenissä afganistanilainen rikoksista tuomittu turvapaikanhakija kaasutti autollaan väkijoukkoon. Terrori-iskussa kuoli ainakin yksi ja 28 ihmistä loukkaantui, uhrit saivat vakavia vammoja.

Tänään Münchenin turvallisuuskonferenssiin kokoontuu edustajia kaikkialta maailmasta, mukaan lukien maailman johtajia.

Miten turvallisuushuolet näkyvät Saksan liittopäivävaaleissa?

Hyökkäykset ovat lisänneet saksalaisten huolta maahanmuuttajien rikollisuudesta, mikä on lisännyt tukea maahanmuuttoa kritisoivalle Vaihtoehto Saksalle (AfD)-puolueelle.

Saksalaisten turvallisuushuolenaiheet eivät kuitenkaan rajoitu pelkästään rikollisuuteen. Kysely paljasti myös, että 61 prosenttia vastaajista on huolissaan siitä, että Saksa voisi joutua sotaan, kun taas 79 prosenttia sanoi uskovansa, että Venäjä on tällä hetkellä suurin rauhan uhka.

Tämä tulos ei ole odottamaton ottaen huomioon käynnissä olevan Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa. Ehkä yllättävämpää on se, että saksalaisten näkemys heidän lähimmän liittolaisensa, Yhdysvaltojen, suhteen on muuttunut merkittävästi. Nyt 46 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoi, että Yhdysvallat on nykyisin uhka maailmanrauhalle, mikä on noussut 24 prosentista vain vuosi sitten.

Vain 10 prosenttia kyselyyn vastanneista saksalaisista sanoi tuntevansa, että heidän maansa on valmistautunut sotaan ja muihin katastrofeihin. Lisäksi 43 prosenttia sanoi, että Saksa ”ei ole kovinkaan hyvin” valmistautunut, kun taas 39 prosenttia sanoi, että ”se ei ole ollenkaan” valmistautunut sotaan. Mainittuja vaaroja olivat muun muassa huolenaiheet hätätilanteiden terveydenhuoltosuunnitelmien tilasta sekä siitä, kuinka turvallisia elintärkeät instituutiot ovat kyberhyökkäyksiä vastaan.

On mielenkiintoista nähdä, miten nämä pelot ilmenevät Saksan liittopäivävaaleissa, joihin on aikaa enää pari viikkoa.

Allensbach-instituutti teki kyselyn 1 015 saksalaiselle, jotka olivat 16-vuotiaita tai vanhempia, ympäri maata 7.-18. tammikuuta välisenä aikana.

Tällä hetkellä Saksan vasemmistopuolue vaatii, että maahan saapuu joka vuosi 1 miljoona maahanmuuttajaa, ja puolueen puheenjohtaja Jan van Aken sanoo, että 1 miljoona on ”täysin hallittava luku.”

