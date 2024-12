Paniikkia ja pakokauhua Magdeburgin joulumarkkinoilla: Saudiarabialainen syöksyi autolla ihmisjoukkoon – ainakin 11 kuollutta ja lähes 80 loukkaantunutta

Paikallisten pelastuspalvelujen mukaan ainakin 11 ihmistä on kuollut ja lähes 80 ihmistä loukkaantunut terrori-iskussa. Tekijä on 1974 syntynyt Saudi Arabian kansalainen, joka oli vuokrannut auton ja ajoi sillä ihmisten sekaan.

Silminnäkijöiden mukaan ajoneuvo oli ajanut jarruttamatta ihmisjoukkoon kaupungintalon lähellä. Tästä seurasi joukkopaniikki. Markkinat on suljettu, ja järjestäjä kehotti ihmisiä poistumaan kaupungin keskustasta. Pian iltayhdeksän jälkeen raportoitiin jo yhdentoista ihmisen kuolleen. Lukuisia loukkaantuneita hoidetaan teltoissa paikan päällä. Silminnäkijät puhuvat ”sodan kaltaisista olosuhteista”. Erityisen dramaattista: hyökkäys tapahtui kaikista paikoista juuri torin lasten satualueella – paikalla oli paljon lapsia.

Tekijän pidättämisestä on tullut kuvamateriaalia julki.

Magdeburg terror attack suspect, a Saudi Arabian man born in 1974, has been detained by police, according to security sources cited by WELT. https://t.co/gdyZBwZ3ty pic.twitter.com/pqjOHi8Zu5

