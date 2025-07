Britannia: Maahanmuuttajahotellilla puhkesi väkivaltaisia mielenosoituksia, kun turvapaikanhakijaa syytetään tyttöön ja naiseen kohdistuneista seksuaalirikoksista

Essexin Eppingin kaupungissa nähtiin torstai-iltana väkivaltaisia kohtauksia, kun sadat asukkaat ja maahanmuuttoa vastustavat mielenosoittajat osoittivat mieltään turvapaikanhakijoita majoittavan hotellin ulkopuolella. Aluksi rauhalliseksi kuvattu protesti, johon osallistui paikallisia perheitä, kiihtyi, kun naamioituneita vastamielenosoittajia saapui paikalle ja mellakkapoliisit kutsuttiin paikalle.

Mielenosoitukset saivat alkunsa siitä, että 41-vuotias etiopialainen turvapaikanhakija Hadush Gerberslasie Kebatu pidätettiin aiemmin tällä viikolla useista syytteistä, muun muassa kolmesta seksuaalisesta pahoinpitelystä ja yhdestä tytön yllyttämisestä seksuaaliseen toimintaan. Väitteiden mukaan välikohtaukset tapahtuivat Eppingin keskustassa 7. ja 8. heinäkuuta, vain muutama päivä sen jälkeen, kun Kebatu oli saapunut Britanniaan kumiveneellä 29. kesäkuuta.

Kebatulla oli ensimmäinen kuuleminen Chelmsfordin käräjäoikeudessa torstaina. Syyttäjien mukaan Kebatu yritti suudella pizzaa syönyttä koulutyttöä lähellä Epping High Streetiä, ja seuraavana päivänä lähestyi häntä uudelleen ja väitetysti yritti suudella häntä. Häntä syytetään myös siitä, että hän kosketteli naista lähellä fish and chips -ravintolaa ja kutsui tätä ”kauniiksi”.

Kebatu ilmoitti osoitteekseen High Road, Epping – jossa sijaitsee The Bell Hotel, jossa hänet oli majoitettu. Mies kiisti kaikki syytteet. Hänet on pidätetty tutkintavankeudessa 26. elokuuta pidettävää kaksipäiväistä oikeudenkäyntiä odotellessa.

Uutinen hänen pidätyksestään herätti julkista vihaa. Torstai-iltana mielenosoittajat kokoontuivat The Bell Hotel-hotellin ulkopuolelle huutaen ”Suojelkaa lapsiamme”. Joukossa oli vanhempia, isovanhempia ja lapsia, ja heidän seuraansa liittyivät maahanmuuttovastaiset banderollien ja megafonien kanssa.

🇬🇧🚨 BREAKING: Unrest breaks out in the English town of Epping, clashes with police caught on video. Residents are outraged after reports that a young girl was sexually assaulted by an immigrant. pic.twitter.com/uyXnivoGc5

Jännitteet kuitenkin leimahtivat, kun itseään antifasisteiksi kutsuvat aktivistit saapuivat paikalle, mikä johti yhteenottoihin ja poliisin voimakkaaseen läsnäoloon. Poliisiautoja heitettiin pulloilla, ja verkossa levisi videomateriaalia, jossa poliisit ja mielenosoittajat ottivat yhteen. Yksi mielenosoittaja näytti jääneen poliisiauton alle, ja poliisi poistui paikalta tarkistamatta hänen vointiaan.

Essex police clearly saw this protestor in Epping & deliberately ran him over.

The gloves are firmly on when it's Palestine protestors & Just Stop Oil protesters. Why are they off when it's the white working class?pic.twitter.com/w6wQAMtY7p

— Major Gowen (@MajorGowen_) July 18, 2025