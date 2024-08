Neljä kymmenestä britistä uskoo, että väkivalta voi olla ainoa tapa saada poliitikot kuuntelemaan

Britannian viimeaikaisiin maahanmuuttovastaisiin mielenosoituksiin liittyviä asenteita selvittäneen mielipidekyselyn mukaan neljä kymmenestä ihmisestä uskoo, että väkivalta on joskus ainoa tapa saada poliitikkojen huomio maahanmuuttokysymykseen.

WeThink Pollingin 1 278 vastaajalle tekemä kenttätutkimus toteutettiin 7. ja 8. elokuuta sen jälkeen, kun mielenosoitukset käynnistyivät eri puolilla Britanniaa. Mielenosoitukset leimahtivat ruandalaistaustaisen teinin puukotettua kuoliaaksi kolme pientä tyttöä Southportissa viime kuussa, ja samalla 9 muuta lasta ja kaksi aikuista loukkaantui vakavasti Taylor Swift-teeman tanssitapahtumassa.

Sen lisäksi, että 39 prosenttia vastaajista oli samaa mieltä siitä, että ”maahanmuuttajaongelmassa väkivalta on joskus ainoa keino, jolla kansalaiset voivat saada brittipoliitikkojen huomion”, 36 prosenttia vastaajista sanoi, että ”muukalaisvihamieliset väkivallanteot ovat hyväksyttäviä, jos ne johtavat siihen, että omaan kaupunkiin asettuu vähemmän maahanmuuttajia”.

34 prosenttia oli samaa mieltä siitä, että ”hyökkäykset turvapaikkakeskuksia vastaan ovat joskus välttämättömiä, jotta poliitikoille tehdään selväksi, että meillä on maahanmuuttajaongelma”, ja 32 prosenttia sanoi, että ”maahanmuuttajiin kohdistuva vihamielisyys on joskus oikeutettua, vaikka se päättyisi väkivaltaan”.

Kun heiltä kysyttiin, miten he itse luonnehtisivat viimeaikaisia tapahtumia, 35 prosenttia vastasi, että ne olivat sekoitus mellakoita ja mielenosoituksia, 15 prosenttia koordinoituja äärioikeistolaisia hyökkäyksiä, 10 prosenttia pääasiassa mellakoita, 9 prosenttia kotimaan terrorismia, 8 prosenttia pääasiassa mielenosoituksia, 6 prosenttia mielenosoituksia ja 15 prosenttia muuta tai ei osaa sanoa.

”Seuraavaksi pyrimme ymmärtämään, miltä mellakat ovat saaneet kansalaiset tuntemaan”, sanoivat mielipidetutkimuksen tekijät X:ssä julkaistussa viestissä.

”Kolmen tärkeimmän tuloksen mukaan 43 prosenttia vastaajista on huolissaan, 40 prosenttia inhottaa ja 37 prosenttia on vihainen.”

Tärkeimpiä syitä kysyttäessä 54 prosenttia vastaajista sanoi ”maahanmuutto”, 52 prosenttia mainitsi ”rasismin” ja 40 prosenttia ”väkivallan itsensä vuoksi”.

Niistä, jotka kannattivat mielenosoitusten tavoitteita/motiiveja, 80 prosenttia sanoi maahanmuuton olevan yksi kolmesta tärkeimmästä syystä, 54 prosenttia sanoi rasismin ja 54 prosenttia poliittisen tyytymättömyyden.

Vastustajista 81 prosenttia sanoi, että rasismi oli yksi kolmesta tärkeimmästä syystä, 69 prosenttia sanoi, että väkivalta on omaa syytä, ja 63 prosenttia sanoi, että maahanmuutto.

Maanantaina Englannin kanaalin yli kulki suurin määrä havaittuja laittomia maahanmuuttajia sen jälkeen, kun avoimia rajoja ajavasta Keir Starmerista tuli pääministeri – yhteensä 703 henkilöä 11 veneessä.

Tänä vuonna Britanniaan on saapunut 18 343 maahanmuuttajaa, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2023, ja monet heistä on majoitettu erityisiin turvapaikanhakijahotelleihin, joista osa oli mielenosoittajien piirittämä Southportin puukotuksen jälkeen.

Entinen maahanmuuttoministeri Robert Jenrick sanoi, että pelkästään maanantaina saapuneet turvapaikanhakijat maksavat Britannian veronmaksajille arviolta 281 miljoonaa puntaa, sillä tutkimukset ovat osoittaneet, että laittomat maahanmuuttajat vievät elinaikanaan nettomääräisesti 400 000 puntaa.

Britanniaan saapui vuonna 2023 yhteensä 1,2 miljoonaa pitkäaikaista maahanmuuttajaa, joista 85 prosenttia tulee EU:n ulkopuolisista maista.

Centre for Policy Studies (CPS) -ajatushautomon hiljattain julkaisemassa raportissa todettiin, että ennätyskorkea maahanmuutto ei ole onnistunut vauhdittamaan Britannian taloutta, vaan se on pahentanut asuntokriisiä ja lisännyt paineita julkisiin palveluihin.

Raportissa korostettiin myös muun kuin valkoihoisen brittiväestön dramaattista kasvua, hiljattain maahan tulleiden erittäin epätasaista maantieteellistä jakautumista, eri alueilta tulevien maahanmuuttajien panosten huomattavaa eroa sekä sitä, että sekä konservatiivi- että työväenpuolueen hallitukset ovat rikkoneet kahden vuosikymmenen ajan antamiaan lupauksia maahanmuuton vähentämisestä.

