Raportti: Maahanmuuttajat majoitetaan Britanniassa hotelleihin vielä kolmeksi vuodeksi, kun hallitus yrittää purkaa ruuhkaa

Britannian hallituksen suunnitelma majoittaa maahanmuuttajia hotelleihin eri puolilla Britanniaa jatkuu tiettävästi vielä kolme vuotta huolimatta pääministeri Keir Starmerin lupauksesta lopettaa käytäntö.

Westminsterin uusi vasemmistolaisen työväenpuolueen hallitus on myöntänyt, että sen kampanjalupauksen täyttäminen ”turvapaikkahotellien lopettamisesta” vie todennäköisesti jopa kolme vuotta. Turvapaikkaruuhkan läpikäyminen kestää paljon kauemmin kuin puolue oli ennakoinut, kertoo The Times of London.

Tällä hetkellä noin 30 000 ulkomaalaista on majoitettu yli 250 hotelliin eri puolilla maata, mikä maksaa veronmaksajille 4,2 miljoonaa puntaa päivässä.

Näistä noin 87 217 maahanmuuttajan – joista monet ovat tulleet maahan laittomasti – turvapaikkahakemus odottaa ensimmäistä päätöstä. Samaan aikaan on myös 137 525 tapausta, joista on valitettu tai jotka on poistettu maasta.

White Hallin lähde kertoi Timesille, että ruuhka on ”paljon pahempi kuin luulimme”, ja lisäsi: ”Selvittäminen kestää paljon kauemmin kuin ennakoimme. Sitä ei varmasti selvitetä vuodessa.”

Kysymys ei kuitenkaan ole staattinen, sillä laittomat maahantunkeutujat ylittävät Englannin kanaalin edelleen vauhdilla: vuoden alusta lähtien Britannian rannikolle on saapunut yli 25 000 ja heinäkuisen Labour-puolueen valtaantulon jälkeen yli 10 000 maahanmuuttajaa.

Edellinen konservatiivihallitus aikoi estää laittomasti maahan tulleiden maahanmuuttajien turvapaikan saamisen, mutta uusi työväenpuolueen hallitus romutti suunnitelman nopeasti. Uusi hallitus lopetti myös järjestelmän, jonka mukaan maahanmuuttajat lähetetään Ruandan offshore-turvakeskuksiin sen sijaan, että heidät majoitettaisiin hotelleihin.

Ensimmäisen viikon aikana Keir Starmerin hallituksen kerrotaan antaneen noin 90 000 laittomalle venepakolaiselle mahdollisuuden hakea turvapaikkaa, mitä entinen sisäministeri James Cleverly kutsui ”tehokkaaksi armahdukseksi”.

Timesin erillinen raportti paljasti tällä viikolla, että turvapaikkatapausten ”ruuhkautuminen” on niin suuri, että Tony Blairin hallinnon ajalta on vielä tapauksia avoinna, joista vanhin on lähes 17 vuotta vanha.

Järjestelmä jumiutuu usein siksi, että maahanmuuttajat – tyypillisesti avoimia rajoja kannattavien aktivistiryhmien ja asianajajien avustuksella – esittävät uusia hakemuksia sen jälkeen, kun heidän alkuperäiset turvapaikkaperusteensa ovat epäonnistuneet.

Sisäministeriöllä on myös ollut vaikeuksia jäljittää monien väitettyjen turvapaikanhakijoiden olinpaikkaa, sillä he katoavat usein maan sisällä ja päätyvät pimeille markkinoille.

Institute for Fiscal Studies -instituutin (IFS) mukaan sisäministeriö on käyttänyt veronmaksajien rahoja 7,9 miljardia puntaa turvapaikkajärjestelmään, rajavalvontaan ja viisumihallintoon kolmen viime vuoden aikana. Tämä oli paljon enemmän kuin mitä sisäministeriön arvion mukaan tarvittiin 320 miljoonaa puntaa kyseisenä aikana.

IFS on väittänyt, että tämä valtava budjettivaje on toistunut myös vuonna 2024, ja syyttää ministeriötä siitä, että se on esittänyt menoilmoituksia, joiden se ”tietää olevan riittämättömiä”.

Kommentoidessaan lähes kahden vuosikymmenen takaisia turvapaikkatapauksia sisäministeriön tiedottaja totesi, että joukossa on myös ihmisiä, jotka ovat kuolleet, vankilassa tai ulkomailla.

”Olemme sitoutuneet nopeuttamaan turvapaikkaprosessia, ja tämä uusi hallitus on ryhtynyt kiireellisiin toimiin käsittelyn käynnistämiseksi uudelleen ja ruuhkien purkamiseksi, jotta järjestelmä toimisi tehokkaasti”, tiedottaja sanoi.

”Jos kuitenkin yksittäistapauksissa tarvitaan lisäturvatarkastuksia, rikosoikeudenkäynnit ovat käynnissä tai jos esiin nousee turvallisuuskysymyksiä, on oikein, että asianmukaisia prosesseja noudatetaan, vaikka se kestäisi kuinka kauan.”

Video: Brittiläinen veronmaksaja kävi kuvaamassa maahanmuuttajamajoitukseksi muutettua hotellia, jossa oli vihamielinen tunnelma:

Lähde: The Times of London, Breitbart

