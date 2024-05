Raportti kumoaa myytit talouskasvusta: Joukkomaahanmuutto on epäonnistunut täydellisesti Britanniassa

”Joukkomaahanmuutto ei ole tuonut sellaista talouskasvua, jota peräkkäiset Britannian hallitukset ovat luvanneet, ja se on lisännyt paineita julkisiin palveluihin”, väittää Britannian entinen maahanmuuttoministeri Robert Jenrick raportissa, joka on laadittu yhteistyössä johtavan ajatushautomon kanssa.

Center for Policy Studiesin tällä viikolla julkaisemassa raportissa esitetään useita havaintoja, jotka kyseenalaistavat länsimaisen liberaalin narratiivin, jonka mukaan joukkomaahanmuutto edistää talouskasvua, tuo verohyötyjä ja on hyväksi Euroopan kansakunnille.

”Viimeaikaisen maahanmuuton laajuus ja koostumus eivät ole tuottaneet merkittäviä taloudellisia ja verotuksellisia hyötyjä, joita sen puolestapuhujat ovat luvanneet. Samaan aikaan se on aiheuttanut valtavia paineita asumiseen, julkisiin palveluihin ja infrastruktuuriin”, raportissa todetaan.

Raportissa todettiin, että nettomuutto aiheutti 89 prosenttia Englannin asuntovajeen 1,34 miljoonan asunnon kasvusta viime vuosikymmenellä, mikä johti asuntopulaan ja asuntojen hintojen ennätysmäiseen nousuun suhteessa kiinteistöjen hintoihin ja palkkoihin.

Raportissa varoitettiin, että Britannian olisi rakennettava asunto joka viides minuutti yötä päivää vain selviytyäkseen nykyisestä maahanmuuttomäärästä. Vuosittain tarvittava 515 000 asuntoa vastaisi sitä, että Britanniaan rakennettaisiin Cardiffin kokoinen kaupunki joka vuosi.

Oheisella videolla kirjoittajat selittivät, että kumulatiivinen nettomuutto 25 vuoden aikana ennen entisen työväenpuolueen pääministerin Tony Blairin vaalivoittoa vuonna 1997 oli ollut vain 68 000 henkeä. Seuraavien 25 vuoden aikana kumulatiivinen nettomuutto oli vähintään 5,8 miljoonaa.

