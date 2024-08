Britannian vankiloista vapautetaan 5 500 rikoksentekijää tilan puutteen vuoksi – rasistisista viharikoksista vangitut mielenosoittajat passitetaan vankiloihin

Britannian hallitus on ottanut käyttöön hätätoimenpiteitä vankiloiden tilanahtauden helpottamiseksi, koska yhä useampia mielenosoittajia tuomitaan heidän osallisuudestaan viimeaikaisiin levottomuuksiin. Pohjois-Englannissa ja osassa Keski-Englantia oikeudenkäyntiä odottavia vastaajia pidetään poliisin selleissä, kunnes vankilatiloissa on tilaa.

Operaatio Early Dawn -niminen järjestelmä otettiin käyttöön maanantaiaamuna. Sitä käytti aiemmin konservatiivihallitus toukokuussa.

Pääministeri Keir Starmerin hallitus sanoi maanantaina, että yli 1 100 epäillyn pidättäminen maahanmuuttajiin ja muslimeihin kohdistuneista ”rasistisista väkivaltaisuuksista” on pahentanut vankilakapasiteettikriisiä, joka on jo pakottanut ministerit sanomaan, että he sallivat vankiloiden vapauttaa lisää vankeja ennenaikaisesti.

Pääministeri Starmer syytti hätätoimenpiteitä edeltäjänsä Rishi Sunakin hallituksen ”perustavanlaatuisesta epäonnistumisesta”. ”Nämä päätökset on tehtävä vain yhdestä syystä, ja se on vankiloita koskeva hirvittävä taakka, joka meillä oli tulevana hallituksena edelliseltä hallitukselta”, hän sanoi.

Hallitus totesi, että sen toimet ”kaduilla tapahtuvan väkivaltaisen pahoinpitelyn torjumiseksi” ovat ”pahentaneet vankiloidemme pitkäaikaisia kapasiteettiongelmia”.

Vankilaministeri James Timpson on sanonut, että hätätoimenpiteet auttavat ”hallitsemaan joissakin osissa maata koettua painetta”.

”Emme voi olla varmoja, että se on mahdollista. Perimme oikeusjärjestelmän, joka on kriisissä ja alttiina järkytyksille. Tämän seurauksena meidän on ollut pakko tehdä vaikeita mutta välttämättömiä päätöksiä sen toiminnan ylläpitämiseksi”, Timpson sanoi.

Vankilanjohtajien yhdistyksen varapuheenjohtaja Mark Icke sanoi kuitenkin, että hän ei ole varma, kuinka paljon toimenpiteet auttavat, sillä vankilajärjestelmä on jo jonkin aikaa ollut ”ajautunut kriisistä kriisiin”.

Britanniassa on Länsi-Euroopan korkein vankeusaste, ja vankiluku on kasvanut jyrkästi pandemian jälkeen, mikä johtuu pidemmistä tuomioista, tuomioistuinten viivytyksistä ja vaatimuksesta, jonka mukaan vakavien rikollisten on istuttava vähintään 65 prosenttia tuomiostaan telkien takana.

”Rasismista” vankeusrangaistuksia

Operaatio Early Dawn otettiin käyttöön maanantaina ensin Pohjois-Englannissa, ja sitä laajennettiin myöhemmin Itä- ja Länsi-Midlandsin alueille.

Kansallisen poliisipäälliköiden neuvoston (NPCC) mukaan yli 1 100 ihmistä on pidätetty levottomuuksien yhteydessä Englannissa ja Pohjois-Irlannissa aiemmin tässä kuussa sattuneiden mielenosoitusten jälkeen.

Crown Prosecution Service (Kruunun syyttäjälaitos) kertoo, että tähän mennessä yli 470 ihmistä on saanut syytteen rikoksista.

Perjantaina kaksi miestä sai tähän mennessä pisimmät tuomiot, jotka liittyvät mielenosoituksiin. David Wilkinson, 48, sai kuusi vuotta vankeutta muun muassa rotuun tai uskontoon perustuvasta törkeästä vahingonteosta ja tuhopolton yrityksestä.

John Honey, 25, tuomittiin neljäksi vuodeksi ja kahdeksaksi kuukaudeksi muun muassa ”rasistisesta” törkeästä vahingonteosta.

BBC:n analyysi vankilaluvuista paljasti, kuinka vaikeaa vankiloiden oli selviytyä sekä tutkintavankien että vastatuomittujen ”vankien äkillisestä tulvasta”.

Neljä päivää ennen mielenosoituksia Durhamin vankila on Sunderlandin levottomuuksia lähimpänä sijaitseva vastaanottovankila, joka normaalisti olisi ollut ensimmäinen laitos, johon vastatuomitut paikalliset miespuoliset vangit olisi voitu sijoittaa. Siellä oli vain yksi vapaa vuode, koska vankilassa oli jo 984 vankia.

Operaatio Early Dawnin mukaisesti syytetyt kutsutaan tuomarin eteen vasta, kun vankilassa on tilaa heille. Tämä tarkoittaa, että oikeudenkäynnit voivat viivästyä, ja ihmisiä voidaan pitää poliisivankilassa tai vapauttaa takuita vastaan oikeudenkäyntiä odotettaessa.

Oikeusministeriön mukaan takuita ei aseteta maksettavaksi sellaisten henkilöiden osalta, jotka ”aiheuttavat vaaraa yleisölle”, eikä tämä vaikuta poliisin mahdollisuuksiin pidättää rikollisia.

Apulaispoliisipäällikkö Nev Kemp NPCC:stä sanoi: ”Poliisit pidättävät jatkossakin kaikki, jotka heidän on pidätettävä yleisön turvallisuuden takaamiseksi, mukaan lukien mielenosoitusten ja tapahtumien valvonta ja sen varmistaminen, että ihmiset pidätetään ennakoidusti.”

Vankilavirkailijayhdistyksen puheenjohtaja Mark Fairhurst kertoi BBC Breakfast -kanavalle, että vankeusrangaistuksen saaneet henkilöt saatetaan lopulta lähettää vankilaan muualle Englannissa ja Walesissa.

”Me varmistamme, että ne ihmiset, joiden on oltava vankilassa, ovat vankilassa. Ei välttämättä siellä, missä he asuvat – he voivat olla kahden, kolmen sadan kilometrin päässä kotoa – mutta takaamme heille vankilasellin”, hän sanoi.

Englannin ja Walesin vankilajärjestelmän nykyinen kapasiteetti on 89 191 vankia. Perjantaina vankiloissa oli 87 893 vankia.

5 500 rikoksentekijää vapautetaan vankiloista syys- ja lokakuun aikana

Magistrates Associationin toimitusjohtaja Tom Franklin kertoi BBC Radio 4:n Today-ohjelmassa, ettei hätätoimenpiteiden käyttöönotto ollut ”mikään yllätys”. Hän sanoi, että oikeusjärjestelmä on ollut kriisissä jo vuosia, ja usein yleisö ei ole huomannut sitä. Hän lisäsi, että viime viikkojen levottomuudet ovat tuoneet ”hyvin hoidetun ja hyvin rahoitetun oikeusjärjestelmän” merkityksen yleiseen tietoisuuteen ja herättäneet keskustelua siitä, ”mitä on tehtävä tämän tilanteen korjaamiseksi pitkällä aikavälillä”.

Franklin sanoi BBC:lle, että vankiloihin kohdistuva ”valtava paine helpottaa” suunnitelman voimaantulon jälkeen. Kysyttäessä, pitäisikö tätä toimenpidettä aikaistaa, hän sanoi, että on ”kaikenlaisia toimia, jotka on toteutettava sen toteuttamiseksi”. Hän lisäsi, että ehdonalaisvalvontalaitos ”työskentelee täysillä” pannakseen suunnitelman täytäntöön 10. syyskuuta, joten ei olisi realistista saattaa sitä voimaan aikaisemmin.

Vankilapaikkoja saatetaan luoda lisää syyskuussa, kun erilliset toimenpiteet joidenkin vankien vapauttamiseksi ennenaikaisesti tulevat voimaan.

Heinäkuussa oikeusministeri Shabana Mahmood ilmoitti suunnitelmista leikata 50 prosentista 40 prosenttiin vankeusrangaistuksesta, joka vankien on istuttava telkien takana.

Väliaikaisen toimenpiteen odotetaan johtavan siihen, että syys- ja lokakuussa vapautuu 5 500 rikoksentekijää. Se ei koske seksuaalirikoksista, terrorismista, perheväkivallasta tai joistakin väkivaltarikoksista tuomittuja.

Viime viikolla Britannian hallitus vahvisti, että viimeaikaisiin levottomuuksiin osallistuneita ei suljeta pois suunnitelmista vapauttaa joitakin vankeusvangeista ennenaikaisesti.

Hallituslähteet ovat korostaneet, että Early Dawn -operaatio on hätätoimenpide, joka toimii ”vain lyhyellä aikavälillä”.

Järjestelmälle ei kuitenkaan ole tällä hetkellä vahvistettu päättymispäivää, ja sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Kun se viimeksi aktivoitiin toukokuussa, konservatiivihallitus sanoi, että toimenpide olisi voimassa viikon ajan.

Lähde: Reuters, BBC

