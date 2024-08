Elon Musk: ”Sisällissota väistämätön Britanniassa”

Elon Musk vastasi X-verkkoalustallaan toisen käyttäjän kirjoitukseen, jonka mukaan ”massamaahanmuutto ja avoimet rajat” ovat syynä Britanniassa meneillään oleviin rotumellakoihin.

”Sisällissota on väistämätön”, lukee miljardöörin vastauksessa.

Pääministeri Keir Starmerin tiedottajan mukaan ”tuollaiselle kommentille ei ole mitään perusteita”.

”Se, mitä olemme nähneet tässä maassa, on järjestäytynyttä väkivaltaista pahoinpitelyä, jolla ei ole sijaa kaduillamme eikä internetissä”, tiedottaja lisäsi BBC Newsin mukaan.

”Kyseessä on roistojen vähemmistö, joka ei edusta Britanniaa.”

Britannian poliisin mukaan viime viikon aikana Britanniassa on pidätetty yli 400 ihmistä väkivaltaisten mellakoiden jälkeen. Pidätysten määrän odotetaan kasvavan päivittäin, ja tilanteen hallitsemiseksi tehdään töitä ympäri vuorokauden.

Musk kommentoi myöhemmin julkaisussaan videota, jossa brittipoliisi on pidättämässä miestä tämän kotona, syynä vihapuhe ja kommentointi Facebookissa.

British Police: You’ve Made Some ”Offensive” Comments on Facebook, and We’re Here to Arrest You

After 3 young girls were brutally murdered, speech is the crime that police focus on.

This type of sh*t is why Elon Musk believes, ”Civil war is inevitable.”

pic.twitter.com/WERQw79haJ

— The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) August 6, 2024