Britannian verinen viikko: pääministeri Keir Starmer tekee kaikkensa suojellakseen muslimeja – ”äärioikeiston roistot” saavat tuntea lain ankaran kouran

Britannian pääministeri Keir Starmer vannoo, että ”äärioikeistolaiset” saavat tuntea lain täyden voiman mellakkapidätysten jälkeen. Pääministeri on perustanut uuden väkivaltaisten järjestyshäiriöiden hallintayksikön ja luvannut ”ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin niitä vastaan, jotka pyrkivät ”kylvämään vihaa”, muslimiyhteisön pitämiseksi turvassa päiviä kestäneiden mielenosoitusten jälkeen.

Keir Starmer kutsui torstaina koolle kaikkien poliisipäälliköiden hätäkokouksen sen jälkeen, kun ”verkossa levitetyt väärät tiedot” kolmen lapsen murhasta epäillyn henkilön henkilöllisyydestä johtivat siihen, että sadat ”äärioikeistolaiset” mielenosoittajat hyökkäsivät moskeijoiden kimppuun ja mellakoivat eri puolilla maata.

Southportissa tiistaina alkaneet mielenosoitukset, joissa 300 mielenosoittajan raivostunut joukko heitteli esineitä poliiseja kohti ja haavoitti yli 50:tä poliisia sekä sytytti tulipaloja moskeijan ulkopuolella, levisivät nopeasti Hartlepooliin ja Manchesteriin ja viikonloppuna lopulta pääministerin asunnon oville Lontoossa.

Torstaina Starmer vannoi perustavansa uuden yksikön, jonka tehtävänä on puuttua joukkoväkivaltaan, ja hän lupasi puuttua ”äärioikeiston väkivaltaan” ja suojella kaikin tavoin muslimiyhteisöä.

”Teen kaikkeni, jotta muslimiyhteisö olisi turvassa”, Starmer sanoi.

”Moskeijoita vastaan hyökätään, koska ne ovat moskeijoita – äärioikeisto näyttää, keitä he todella ovat. Meidän on näytettävä, keitä me todella olemme vastauksena siihen.”

”Äärioikeiston toiminta on koordinoitua ja harkittua. Se on ehdottomasti väkivaltaan pyrkivä ryhmä, ja me varmistamme, että siihen vastataan mahdollisimman jyrkästi lähipäivinä ja tulevina viikkoina.”, hän muistutti.

Britannian kaikki moskeijat ovat nyt turvajoukkojen tehovalvonnassa.

Valkoisia vastustava valkoinen äärivasemmisto liittoutunut maahanmuuttajien rintamaan

Yli 90 ihmistä pidätettiin sen jälkeen, kun maahanmuuttoa vastustavat mielenosoittajat olivat ottaneet yhteen maahanmuuttajien ja vasemmistolaisten kanssa useissa kaupungeissa eri puolilla Britanniaa myös lauantaina. Mielenosoitukset olivat vastaus julmaan verilöylyyn, kun ruandalaissyntyinen ”cardiffilaismies” Axel Rudakubana murhasi puukottamalla kolme pientä valkoista tyttöä ja aiheutti vakavia vammoja 9 muulle lapselle ja kahdelle aikuiselle Taylor Swift -teemajuhlissa Southportissa viime viikolla.

Tapahtumista otetuissa valokuvissa ja videoissa mielenosoittajat edustavat enemmistönä valkoisia perheellisiä brittiläisiä.

“Allah, Allah, who f*ck is Allah”, shout British patriots. They want to be able to end Islamization of UK. pic.twitter.com/JhsTaIbt5x — RadioGenoa (@RadioGenoa) August 4, 2024

Useimmat länsimaiset valtamediat ovat hillinneet levottomuuksien uutisointia, seurannaisvaikutusten pelossa. Valtamediaorganisaatiot ovat tavanomaisen kiinnostuneita ja keskittyneet uutisoimaan vain väitetystä ”äärioikeiston väkivallasta, muukalaisvihasta ja rasismista.”

Valkoisten brittien mitta on nyt täynnä ja vastarinta aktivoitunut. Hullissa, Liverpoolissa, Bristolissa, Manchesterissa, Stoke-on-Trentissä, Blackpoolissa ja Belfastissa nähtiin laajoja mielenosoituksia ja yhteenottoja.

Mielenosoitukseen osallistui noin tuhat maahanmuuttovastaista mielenosoittajaa, jotka joutuivat vastakkain valkoisia vastustavien valkoisten äärivasemmistolaisten vastamielenosoittajien ja maahanmuuttajien kanssa. Pari sataa maahanmuuttajaa ja Antifa-mielenosoittajaa kokoontui Liverpoolin Lime Streetin aseman läheisyyteen ja otti yhteen valkoisten brittimielenosoittajien kanssa.

Video: Muslimijohtaja antaa ohjeita väkijoukolle Blackburnin mielenosoitusten aikana.

Useissa paikoissa valkoisia mielenosoittajia olivat vastassa maahanmuuttajat, jotka lähtivät spontaanisti tappelemaan, ja myös suuremmat muslimiryhmät, jotka kulkivat ympäriinsä keppien, aseiden, astaloiden ja pitkien puukkojen kanssa huutaen ”allahu akbahria”, näennäisesti poliisin häiritsemättä heidän toimintaansa mitenkään.

Sky Newsin toimittaja kiirehtii kuvaamaan ”väkivaltaisia valkoisia äärioikeistolaisia” mielenosoittajia, kun kameraan tallentuu muslimijoukko kävelemässä viidakkoveitset tanassa hänen takanaan, katso video:

Britannian poliisi ei pidättänyt muslimimaahanmuuttajia, jotka olivat varustautuneet aseilla, veitsillä ja kirveillä, mutta he pidättivät aseettoman valkoisen isänmaalaisen naisen.

British police did not arrest Muslim immigrants with knives, hammers and axes, however they did arrest an unarmed White patriot woman. The British police are a joke. pic.twitter.com/SYDYorVLId — RadioGenoa (@RadioGenoa) August 3, 2024

Seuraava video on Stoke-on-Trentistä.

Gangs of ‘Muslims’ with weapons roam the streets of Stoke to attack protestors pic.twitter.com/vDn3S1pEFj — Queen Natalie (@TheNorfolkLion) August 3, 2024

Boltonissa maahanmuuttajien mellakat kiihtyvät entisestään.

🚨BREAKING Muslim immigrants chant ’Allah Akbar’ on the streets of Bolton. Many are armed with knives and machetes. What are British police doing?pic.twitter.com/Mcx1OqE2KE — Europe Invasion (@EuropeInvasionn) August 4, 2024

💥💥Absolute carnage in Bolton right now as Muslims loose their lids 💥💥pic.twitter.com/gKXyFci3qe — Ashlea Simon (@AshleaSimonBF) August 4, 2024

Maahanmuuttajajengit hyökkäilivät yksin kadulla kulkevien valkoisten brittinuorten kimppuun.

🚨BREAKING Gangs of Asian immigrants attack British teenagers walking alone in Middlesbrough. pic.twitter.com/rOs2jc4mtJ — Europe Invasion (@EuropeInvasionn) August 4, 2024

Lauantain mielenosoitukset seurasivat perjantaina Sunderlandissa vietettyä väkivaltaista yötä, jolloin neljä poliisia joutui sairaalaan satojen mielenosoittajien heiteltyä poliiseja esineillä ja tiiliskivillä moskeijan ulkopuolella, ja samalla sytytettiin tuleen yhteisökeskus. Välikohtaukseen liittyen pidätettiin kaksitoista ihmistä.

BBC on tunnistanut ainakin 30 mellakoihin osallistunutta ”äärioikeistolaista” mielenosoittajaa, mutta ei yhtään äärivasemmistolaista. On epäselvää, onko Britannian yleisradioyhtiö edes yrittänyt tehdä niin.

Latest visuals of Liverpool riots https://t.co/JatDwsruSQ — Amit Shah (Parody) (@Motabhai012) August 3, 2024

Belfastissa katolilaisten ja protestanttien eri ryhmittymät osoittivat ensimmäistä kertaa yhdessä mieltään maahanmuuttoa vastaan ja yhdistivät voimansa yhteisen asian puolesta.

This is incredible. Catholics and Protestants are quite literally marching shoulder to shoulder in Belfast, Northern Ireland as they demand an end to Mass Immigration. When these two communities are putting their differences aside and coming together, you know you’ve messed up. pic.twitter.com/L5asPGpQkn — Cillian (@CilComLFC) August 3, 2024

Belfast näytti pääosin samalta kuin Pohjois-Irlannin konfliktin kiihkeimpinä päivinä.

Migrant restaurant destroyed in Belfast. The country is on the brink 🔥 pic.twitter.com/1SksDmsBP0 — Paul Golding (@GoldingBF) August 4, 2024

Hätäsyyttäjät on nyt asetettu syyttämään ihmisiä, jotka on pidätetty väkivaltaisten levottomuuksien yhteydessä.

Varjosisäministeri James Cleverly kehotti pääministeriä ja sisäministeriä ”tekemään enemmän” lain ja järjestyksen palauttamiseksi ja lähettämään selkeän viestin äärioikeistolaisille ”roistoille”.

