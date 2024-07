Britannia: Kaksi lasta kuoli ja 11 loukkaantui joukkopuukotuksessa Taylor Swift -teemaisessa lastenjuhlassa

Britannian kaupungin lastensairaalassa julistettiin vakava suuronnettomuustilanne sen jälkeen, kun hyökkääjä teki veitsi-iskun lasten kesäjuhlassa. Poliisi kutsuttiin Southportin Hart Streetillä sijaitsevaan lastenkeskukseen kello 11.47 maanantaiaamuna. Merseysiden poliisi on nostanut syytteen murhasta ja murhanyrityksestä 17-vuotiasta miespuolista hyökkääjää vastaan.

Hyökkääjä on muslimitaustainen mies Ali Al-Shakati,17, joka tuli laittomana maahantunkeutujana Britanniaan kumiveneellä viime vuonna. Al-Shakati oli MI6:n tarkkailulistalla ja Liverpoolin mielenterveyspalvelujen tiedossa.

🚨BREAKING:

Attacker confirmed to be Muslim. Name Ali Al-Shakati. Age 17. Came to UK by boat last year. Attacker revealed to have mental health issues. https://t.co/6ykiMHCL2k

— Europe Invasion (@EuropeInvasionn) July 29, 2024