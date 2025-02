Entinen sisäministeri: ”Britanniasta voi tulla ensimmäinen islamistinen ydinasevaltio”

Irania on pitkään pidetty suurena uhkana, kun on kyse siitä, että ydinaseet voisivat päätyä fundamentalististen islamististen toimijoiden käsiin. Nyt entinen Britannian sisäministeri Suella Braverman varoittaa, että korkean muslimi-maahanmuuton seurauksena Britanniasta saattaa tulla ”ensimmäinen islamistinen valtio, jolla on ydinaseita”.

Suella Bravermanin mukaan Britannia voi ”joutua muslimifundamentalistien käsiin” ja saada hallinnon, joka muistuttaa Iranin tilannetta. Tämä eroaa siitä, että maalla tulee olemaan yksi maailman suurimmista ydinasearsenaaleista.

Ei ainoa huolestunut

Braverman antoi varoituksen puheessaan konservatiivisessa ajatushautomossa Heritage Foundationissa Washingtonissa. Hän mainitsi myös, että hän ei ole yksin tai ensimmäinen, joka ilmaisee tällaisia huolia.

”Varapresidentti J.D. Vance sanoi kansallisessa konservatiivien konferenssissa, jossa minäkin puhuin kesällä, että Britanniasta tulee ensimmäinen islamistinen valtio, jolla on ydinaseita. En usko, että hän vitsaili.”

20 vuoden tulevaisuuden skenaariot

Entinen brittiläinen sisäministeri nosti esiin kysymyksen siitä, että 20 vuoden kuluttua ehkä Kiina tai Venäjä ei olekaan se suurin strateginen uhka Yhdysvalloille, vaan Britannia.

”Syntynyt rikkinäisestä suhteesta ja heikosta johtajuudesta; mitä tapahtuu, jos Britannia lankeaa muslimifundamentalismiin, oikeusjärjestelmämme korvataan sharialainsäädännöllä ja ydinasekapasiteettimme on sellaisen hallituksen hallinnassa, joka ei ole kovinkaan erilainen kuin nykyinen Iran? Eikö meidän pitäisi olla rohkeita esittämään nämä kysymykset?”

“Maiden väliset suhteet ovat raunioina”

Braverman kuvasi edelleen Britannian ja Yhdysvaltojen välistä suhdetta pääministeri Keir Starmerin ja Labour-puolueen aikana siten, että maiden väliset suhteet “ovat raunioina”. Tämä tosiasia lisää hänen mukaansa riskiä islamistiselle poliittiselle kehitykselle Britanniassa. Toisaalta tämä on ristiriidassa sen ylistyksen kanssa, jota Donald Trump on antanut Starmerille siitä, että hän on “tehnyt erittäin hyvää työtä” Britannian johtamisessa sen jälkeen, kun hänet valittiin uudelleen Yhdysvaltojen presidentiksi.

Varoituksia vastaavasta poliittisesta kehityksestä on esitetty useissa maissa, mukaan lukien Ruotsi, jossa muslimien maahanmuutto on ollut tasolla, jota monet kutsuvat väestönvaihdoksi. Myös muslimipiireissä on myönnetty, että islamistinen vallankumous on lopullinen tavoite ja se voi tapahtua ilman väkivaltaa, jos muslimiväestön osuus lännessä kasvaa niin suureksi, että valta voidaan vaihtaa muslimeille parlamentaarisella tavalla.

