Iran karkottaa 2 miljoonaa afganistanilaista laitonta maahanmuuttajaa puolen vuoden kuluessa

Iran on käynnistämässä joukkokarkotusohjelmaa, jonka tarkoituksena on lähettää 2 miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa väkisin takaisin Afganistaniin kuuden kuukauden kuluessa, ja erään maakunnan kaupat on jo määrätty olemaan myymättä elintarvikkeita afganistanilaisille.

Joillakin alueilla afgaanien sim-korttien käyttö on estetty, ja toisilla alueilla heiltä peritään korkeampia hintoja kuin paikallisilta ja heitä kielletään vuokraamasta asuntoja. Etelä-Kermanissa leipomot eivät saa enää myydä leipää ulkomaalaisille.

Erään leipomon kyltissä lukee: ”Kunnianarvoisen tuomarin määräyksestä: Leivän myyminen ulkomaalaisille on kielletty”, ja siinä sanotaan, että kaikista rikkomuksista rangaistaan lailla, uutisoi Telegraph.

Poliisipäällikkö Ahmad-Reza Radan ilmoitti tällä viikolla, että poliisi työskentelee jo yhdessä sisäministeriön kanssa ”luvattomien ulkomaalaisten” poistamiseksi ja heittämiseksi rajan taakse, jonne rakennetaan myös 2,1 metrin korkuista muuria.

Sisäministeri Eskandar Momeni sanoi: ”Afgaanit ovat sivistynyttä kansaa, mutta maamme ei voi ottaa vastaan niin paljon maahanmuuttajia.”

”Aiomme käsitellä nämä asiat hallitusti ja ilman suurempaa hössötystä. Ensisijaisesti käsittelemme laittomia maahanmuuttajia.”

YK arvioi, että Iranissa asuu 4,5 miljoonaa afganistanilaista, mutta paikallisten uutistoimistojen mukaan todellinen määrä voi olla jopa 8 miljoonaa.

Paperittomien afganistanilaisten työntekijöiden valtava määrä on tulvinut työmarkkinoille, joilla he kilpailevat paikallisten kanssa rakennus- ja maataloustöistä, mikä on johtanut karkotuksia vaativiin vetoomuksiin.

Maahanmuuttajavastaiset tunteet ovat myös korkealla, koska afgaanipakolaisten väitetysti tekemistä raiskauksista ja murhista raportoidaan lähes päivittäin, minkä lisäksi hinnat nousevat ja terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmät ovat ylikuormitettuja.

Iranin uusi presidentti Masoud Pezeshkian lupasi vaalikampanjansa aikana turvata Afganistanin rajan, ja noin 625 000 afganistanilaista maahanmuuttajaa lähti maasta vuonna 2023.

Eräs Afganistanin kansalainen, joka on asunut pääkaupungin Teheranin lähellä viimeiset 20 vuotta, sanoi, ettei hän ole koskaan nähnyt näin voimakasta afganistanilaisvastaista asennetta.

”Meillä on lailliset asiakirjat, mutta emme silti voi mennä minnekään – jotkut tavalliset iranilaiset jopa sylkevät joskus päällemme ilman syytä, elämästä on tullut vaikeaa”, hän sanoi.

”Puistojen ulkopuolella on kylttejä, joissa lukee ’afganistanilaiset ja koirat eivät saa tulla sisään’ – he väittävät, että viemme heidän työnsä, mutta yksikään iranilainen ei tekisi raskasta työtä, jota afganistanilaiset tekevät.”

Sosiaalisessa mediassa julkaistujen videoiden mukaan poliisi on puuttunut afganistanilaisiin maahanmuuttajiin, ja eräässä videokuvassa poliisi polvistuu ”afganistanilaisen George Floydin” päälle.

Joukkokarkotukset aloitettiin sen jälkeen, kun naapurimaa Pakistan poisti marras-tammikuussa 540 000 laitonta maahanmuuttajaa, pääasiassa afganistanilaisia.

Lisäksi 110 000 lähti vapaaehtoisesti saman ajanjakson aikana.

Lähde: Telegraph, Noticer

