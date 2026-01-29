Espanja: Sánchez ajaa läpi oleskeluluvat 500 000 laittomalle – ilman parlamentin hyväksyntää

Espanjan sosialistihallitus aikoo laillistaa puoli miljoonaa laitonta maahanmuuttajaa kuninkaallisella asetuksella, ohittaen parlamentin.

Espanjan sosialistinen pääministeri Pedro Sánchez aikoo myöntää oleskeluluvan noin puolelle miljoonalle laittomasti maassa oleskelevalle maahanmuuttajalle – ilman parlamentin hyväksyntää. Päätös syntyi yhteistyössä äärivasemmistolaisen Podemos-puolueen kanssa, ja se aiotaan viedä läpi kuninkaallisella asetuksella jo tiistaina.

Käytännössä hallitus ohittaa kokonaan kongressin, jossa vastaava aloite on seissyt yli vuoden, koska sille ei löydy enemmistön tukea.

Poikkeusmenettely avaa tien massiiviselle oleskelulupien jakelulle

Sopimuksen mukaan laittomat maahanmuuttajat, jotka voivat todistaa olleensa Espanjassa ennen 31.12.2025 ja viipyneensä maassa vähintään viisi kuukautta, voivat hakea väliaikaista oleskelu- ja työlupaa. Rikostaustaa ei saa olla, mutta jo hakemuksen jättäminen keskeyttää karkotusprosessit.

Hyväksytyille myönnetään vuoden mittainen lupa, joka voidaan uusia. Podemos arvioi, että yli 500 000 ihmistä hyötyy päätöksestä.

Puolueen edustajat ovat juhlineet ratkaisua avoimesti. El Paísin mukaan entinen tasa-arvoministeri ja nykyinen europarlamentaarikko Irene Montero kutsui armahdusta “kiireelliseksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toimiksi” ja väitti sen suojelevan maahanmuuttajia “rasistiselta väkivallalta” ja “institutionaaliselta rasismilta”.

Hallitus puhuu “sosiaalisesta todellisuudesta” – kriitikot näkevät demokratian ohittamisen

Sánchez väittää asetuksen tuovan “oikeudellista selkeyttä” jo olemassa olevaan tilanteeseen. Vastustajien mukaan kyse on räikeästä vallan väärinkäytöstä ja vaarallisesta signaalista, joka kannustaa uusia tulijoita.

Asetus muistuttaa kansalaisaloitetta, jonka yli 700 000 espanjalaista allekirjoitti, mutta joka ei ole edennyt kongressissa kannatuksen puutteen vuoksi. Sen sijaan että hallitus olisi neuvotellut tai hylännyt aloitteen, se päätti kiertää parlamentin kokonaan.

Laiton maahanmuutto räjähtänyt käsiin – kasvu lähes 700 prosenttia

Ajatushautomo Funcasin mukaan laittomien maahanmuuttajien määrä on noussut 107 000:sta (2017) lähes 840 000:een (2025) – kasvua lähes 685 prosenttia. Laittomat maahanmuuttajat muodostavat jo 17,2 prosenttia Espanjan EU:n ulkopuolisesta väestöstä, uutisoi La Gaceta.

Funcas varoittaa, että massiiviset armahdukset eivät vähennä laitonta maahanmuuttoa, jos rajavalvonta ja laillistamiskäytännöt pysyvät ennallaan.

Vox: “Sánchez vihaa espanjalaisia – hän haluaa korvata heidät”

Vox-puolueen johtaja Santiago Abascal syytti X:ssä pääministeriä suorasta kansanvaihtopolitiikasta:

“500 000 laitonta! Tyranni Sánchez vihaa espanjalaisia. Hän haluaa korvata heidät. Siksi hän luo vetovoimatekijän asetuksella kiihdyttääkseen invaasiota. Tämä on pysäytettävä.”

Vox-europarlamentaarikko Hermann Tertsch meni vielä pidemmälle ja väitti hallituksen yrittävän “tuoda koko Afrikan” Espanjaan saadakseen uusia äänestäjiä.

Asiantuntija: “Suora hyökkäys turvallisuuttamme vastaan”

Maahanmuuttoanalyytikko Rubén Pulido kutsui armahdusta “suoraksi iskuksi Espanjan turvallisuudelle” ja varoitti uudesta vetovoimasta:

“Puolen miljoonan laittoman maahanmuuttajan laillistaminen palkitsee lainrikkojia ja loukkaa niitä, jotka noudattavat lakeja.”

Laiton maahantulo tuottoisaa bisnestä – rikollisverkostot rehottavat

Espanja on viime vuosina ollut yksi EU:n tärkeimmistä reiteistä laittomalle maahanmuutolle, erityisesti Kanariansaarille. Kritiikin mukaan uusi armahdus vain lisää tulijoiden määrää.

Viime kuukausina on paljastettu useita rikollisverkostoja, jotka valmistavat väärennettyjä oleskelulupia ja järjestävät tekaistuja avioliittoja. Yhdessä tapauksessa pidätettiin 12 henkilöä, jotka myivät tekaistuja perhesiteitä laittomille maahanmuuttajille.

Rikostilastot karuja: ulkomaalaiset yliedustettuina

Ertzaintza-poliisin mukaan Baskimaassa 64 prosenttia rikoksista epäillyistä on ulkomaalaisia, vaikka he muodostavat vain 14 prosenttia alueen väestöstä. Seksuaalirikoksissa ja ryöstöissä osuus nousee 68 prosenttiin.

Rikostilastot paljastavat karun eron – ulkomaalaisten rikosluvut moninkertaisia

Joulukuussa julkaistu CEU‑CEFAS‑instituutin Demographic Observatory ‑raportti “Demography of Crime in Spain” toi esiin vielä synkemmän kokonaiskuvan. Raportin mukaan ulkomaalaiset, jotka muodostavat 31 prosenttia Espanjan vankilaväestöstä, syyllistyvät väkilukuun suhteutettuna 500 prosenttia useammin raiskauksiin ja 414 prosenttia useammin murhiin kuin Espanjan omat kansalaiset. Korkeimmat rikosluvut keskittyvät arabitaustaisiin ja latinalaisamerikkalaisiin ryhmiin – erityisesti niihin, jotka tulevat Etelä-Amerikan maista, joiden rikollisuus on maailman korkeimpia.

