Etelä-Afrikan korkeimman oikeuden päätös: ”Tapa buuri” ei yllytä valkoisten kansanmurhaan

Päätös on seurausta valkoisten afrikkalaisten etuja puolustavan AfriForum-järjestön sekä Julius Maleman ja hänen Economic Freedom Fighters (EFF) -puolueensa välisestä pitkästä oikeustaistelusta. News24 kertoo.

Kappale ”Kill the boer”, joka kertoo valkoisten metsästyksestä ja ampumisesta konekivääreillä, on hyvin suosittu Etelä-Afrikan mustan vallan kerrostuman keskuudessa. Laulua ovat laulaneet julkisesti Etelä-Afrikan entiset presidentit Nelson Mandela ja Jacob Zuma sekä monet muut maan korkean profiilin henkilöt.

Malema on laulanut laulun useaan otteeseen. Vielä 21. maaliskuuta ihmisoikeuksien päivänä hän lauloi ”Tapa buuri, maanviljelijä” ja imitoi samalla konekivääriä.

New Kill the Boer performance by the Malema and the EFF crew just dropped 🔥🔥🔥pic.twitter.com/mWC15rb9Ch

— Bryton 🇵🇸🇱🇧🇿🇦 (@BrytonsThoughts) March 21, 2025