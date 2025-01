Etelä-Afrikka: Presidentti Ramaphosa allekirjoitti kiistanalaisen pakkolunastuslain

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa allekirjoitti torstaina pakkolunastuslain.

Lakiehdotuksen mukaan ”maa-alueet voidaan pakkolunastaa korvauksetta, jos se on yleisen edun mukaista tai jos se tapahtuu julkista tarkoitusta varten”.

Vaikka kansalliskokous hyväksyi lakiehdotuksen vuonna 2020, DA, FF+ ja eräät kansalaisyhteiskunnan ryhmät vastustivat sitä.

Presidentin hallintovirasto totesi lausunnossaan, että lakiehdotus antaa paikallisille, maakunnallisille ja kansallisille viranomaisille mahdollisuuden ”pakkolunastaa maata yleisen edun nimissä erilaisista syistä, joilla pyritään muun muassa edistämään osallisuutta ja luonnonvarojen saatavuutta”.

Maan pakkolunastuksen on oltava yleisen edun mukaista.

Presidentin hallintovirasto lisäsi, että omaisuutta ei voida pakkolunastaa ilman, että se on yleisen edun mukaista.

Lakiehdotuksessa todetaan, että pakkolunastus voidaan suorittaa vain, jos maanhankinnasta on yritetty päästä sopimukseen.

”Näin ollen pakkolunastusviranomaisen on aloitettava neuvottelut tällaisiin tarkoituksiin tarvittavan kiinteistön omistajan kanssa”, presidentin hallintovirasto totesi.

”Myös pakkolunastavan viranomaisen on pyrittävä pääsemään sopimukseen kiinteistön hankkimisesta ennen pakkolunastukseen turvautumista – lukuun ottamatta tilanteita, joissa oikeus kiinteistön tilapäiseen käyttöön otetaan kiireellisesti lainsäädännön säännöksen nojalla.”

ANC:n pääsihteeri Fikile Mbalula reagoi uutiseen X-viestipalvelussa ja sanoi, että lakiehdotuksella varmistetaan, että maan pakkolunastukset tehdään oikeudenmukaisesti ja että ”maauudistuksen ja omistusoikeuksien tarve on tasapainossa”.

President Cyril Ramaphosa has signed the Appropriation Bill into law, which includes provisions on how land expropriation can be carried out.

The bill outlines the legal framework and procedures for expropriating land in the public interest or for public… pic.twitter.com/9SZ0c0WweP

— ANC SECRETARY GENERAL | Fikile Mbalula (@MbalulaFikile) January 23, 2025