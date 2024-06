Eurooppa kääntyy oikealle Ranskan johdolla

Keskustaoikeistolaiset ja kansallismieliset puolueet ovat kärjessä EU-vaaleissa. Euroopan poliittinen painopiste on kääntymässä oikealle.

Keskustaoikeistolaiset ja kansallismieliset puolueet ovat saamassa eniten paikkoja sunnuntaisissa Euroopan unionin vaaleissa väkirikkaimmissa maissa: Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja Puolassa.

Ranska johti oikealle suuntautuvaa kehitystä, sillä oikeistolainen Kansallinen liittouma (RN) voitti niin murskaavasti, että liberaali presidentti Emmanuel Macron hajotti Ranskan parlamentin ja kutsui koolle ennenaikaiset vaalit. Varhaiset tulokset osoittivat, että Kansallinen liittouma saisi noin 32 prosenttia äänistä eli yli kaksi kertaa enemmän kuin presidentin puolue.

”Tasavallan presidentti ei voi jäädä kuuroksi Ranskan kansan tänä iltana lähettämälle viestille”, Kansallisen liittouman puheenjohtaja Jordan Bardella sanoi kannattajilleen Pariisin Parc Floralissa.

Saksassa keskustaoikeisto on saavuttamassa mukavan voiton, ja kansallismielinen Vaihtoehto Saksalle (AfD) sijoittui toiseksi ja löi liittokansleri Olaf Scholzin sosialistit kolmanneksi.

Äänestäjät 27 maassa ovat viime viikolla äänestäneet 720 Euroopan parlamentin jäsentä, jotka tulevat toimimaan seuraavat viisi vuotta. Heidän ensimmäisenä päätehtävänään on hyväksyä tai hylätä pääehdokas Euroopan komission puheenjohtajaksi Euroopan korkeimpaan virkaan.

”Äärioikeiston” asema on nyt yksi kuumimmista keskustelunaiheista Euroopassa.

Vaikka he eivät välttämättä pysty koordinoimaan toimintaansa yhtenäisenä ryhmänä Euroopan parlamentissa muun muassa Venäjää koskevien erimielisyyksien vuoksi, he pystyvät silti vaikuttamaan EU:n yleiseen suuntaan aina maahanmuutosta ilmastopolitiikkaan.

Yhdessä radikaalit oikeistopuolueet muodostaisivat teoriassa parlamentin toiseksi suurimman ryhmittymän, sillä ne ovat tulossa ensimmäiseksi Ranskassa ja Italiassa ja toiseksi Saksassa, jotka ovat 27 jäsenvaltion muodostaman ryhmittymän kolme suurinta ja tärkeintä maata. Italiassa Giorgia Melonin oikeistopuolue sai suurimman kannatuksen, jonka ennustetaan olevan noin 28 prosenttia.

Kansallismielisten odotetaan voittavan myös Unkarissa, ja se sai viisi lisäpaikkaa Alankomaissa. Keskustaoikeisto oli ykkönen Kreikassa ja Bulgariassa.

EU:n tulevaisuuden kannalta merkittävin yksittäinen varoitusmerkki on Ranska, kun otetaan huomioon kansallismielisten voitto Macronista. Kaikki katseet kiinnittyvät nyt siihen, pystyykö Ranskan populistinen aalto säilyttämään vauhtinsa tulevissa parlamenttivaaleissa ja vuoden 2027 presidentinvaaleissa.

Illan viralliseksi voittajaksi näyttää tulevan Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, jonka keskustaoikeistolainen Euroopan kansanpuolue muodostaa edelleen parlamentin suurimman yksittäisen ryhmän.

Varhaiset ennusteet osoittavat, että EPP saa noin 181 paikkaa parlamentin 720 paikasta, joten keskustaoikeisto on hallitseva voima, mutta se tuskin pystyy hallitsemaan yksin, sillä se on kaukana parlamentin ehdottomasta enemmistöstä.

Von der Leyen: ”Me pysäytämme heidät!

Von der Leyenin suurin haaste tulevina päivinä ja viikkoina on se, pystyykö hän tekemään sopimuksen perinteisten keskustapuolueiden – sosialistien ja liberaalien – kanssa, jotta hän saisi vähintään 361 jäsenen enemmistön parlamenttiin.

”Tänään on hyvä päivä [EPP:lle]. Me voitimme Euroopan parlamentin vaalit, ystäväni. Olemme vahvin puolue, olemme vakauden ankkuri… Yhdessä muiden kanssa rakennamme linnakkeen vasemmiston ja oikeiston ääripäitä vastaan. Me pysäytämme heidät!”, von der Leyen riemuitsi.

Hänen kannattajansa vastasivat huudahduksilla: ”Vielä viisi vuotta!”.

Kaikkiaan kolme suurta keskustaryhmää näyttää saavan hieman yli 400 paikkaa. Tämä tarkoittaa, että von der Leyenin uudelleenvalinta ratkaistaan tiukasti, sillä hänet hylätään, jos vain noin 10 prosenttia pääpuolueiden lainsäätäjistä kapinoi puoluekantaansa vastaan. Yleensä kapinaprosentti on korkeampi.

Tämä herättää suuren kysymyksen siitä, joutuuko hän kalastelemaan muita liittolaisia vihreistä Italian pääministerin Giorgia Melonin oikeistolaisesta Italian veljet -puolueesta alkaen.

Von der Leyenin keskustaoikeisto torjuu nopeasti ”äärioikeiston muukalaisvihamielisyyden” ja euroskeptisyyden, mutta se tietää, että sen äänestäjät jakavat samat huolenaiheet, jotka koskevat elinkustannuksia, maahanmuuttoa ja tunnetta siitä, että Euroopan perinteiset ydintoimialat – teollisuus ja maatalous – kuristuvat kuoliaaksi vihreän sääntelyn vuoksi.

EPP otti kantaa EU:n identiteetistä käytävään kulttuurisotaan ja aloitti EU-vaaliohjelmansa sitoutumalla ”Euroopan juutalais-kristillisiin juuriin”.

Lähde: Politico