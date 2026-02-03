Europarlamentaarikko: ”Haluamme korvata rasistit maahanmuuttajilla”

EU-poliitikko Irene Montero myöntää sen, minkä moni on nähnyt vuosia: väestönvaihto on käynnissä ja vasemmisto pitää sitä toivottavana.

Vuosikausia Euroopan vasemmisto ja valtamedia ovat väittäneet, ettei väestönvaihtoa ole olemassa. Nyt Espanjasta leviävä video kertoo toista. Podemos-puoluetaustainen EU-parlamentaarikko Irene Montero puhuu kampanjatilaisuudessa tavalla, joka paljastaa vasemmiston todellisen suunnan: hän ylistää käynnissä olevaa väestönvaihtoa ja sanoo sen etenevän ”hurjaa vauhtia”.

Tilaisuus järjestettiin Zaragozassa, jossa vasemmisto kampanjoi laittomasti maassa oleskelevien siirtolaisten armahduksen ja äänioikeuden puolesta. Montero ei peittele tavoitteitaan — päinvastoin, hän kertoo suoraan, että Espanjan sosialistihallitus on jo ottanut ratkaisevan askeleen.

”Väestönvaihto on jo käynnissä”

Montero viittaa puheessaan englanninkieliseen termiin replacement theory (väestönvaihto-teoria), jota hän käyttää kuvaamaan Espanjan väestörakenteen muutosta. Hänen mukaansa prosessi on jo pitkällä, ja seuraava vaihe on antaa laillistetuille siirtolaisille kansalaisuus ja äänioikeus.

Hän vetoaa suoraan maahanmuuttajiin ja ei‑eurooppalaisiin ryhmiin:

”Pyydän teitä, älkää jättäkö meitä yksin näiden fasistien kanssa. Me haluamme, että te saatte äänestää. Olemme jo järjestäneet oleskeluluvat ja laillistamisen — nyt taistelemme kansalaisuuden puolesta tai lain muuttamiseksi, jotta voisitte äänestää.”

Montero jatkaa vieläkin avoimemmin:

”Minä todella toivon väestönvaihto-teorian toteutuvan. Toivon, että voimme huuhtoa fasistit ja rasistit pois tästä maasta ja korvata heidät työntekoon valmiilla ihmisillä — ihonvärillä ei ole väliä. Kiinalaiset, mustat, ruskeat — kaikki käy.”

Leftist Spanish MEP: “I hope for ‘replacement theory,’ I hope we can sweep this country of fascists and racists with immigrants.” You see this more and more now. France’s far-left leader Melenchon also boasts that he wants replacement. pic.twitter.com/24GM9vQHqG — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) January 31, 2026

Puoli miljoonaa paperitonta – ja pian kaikilla äänioikeus

Espanjan sosialistihallitus ajaa suunnitelmaa, joka toisi laillisen aseman arviolta puolelle miljoonalle maassa luvatta oleskelevalle. Montero pitää tätä vasta alkuna. Hänen mukaansa vasemmiston tavoitteena on muuttaa Espanjan poliittinen kartta pysyvästi — ja tehdä se maahanmuuton avulla.

Väestönvaihdon kiistäminen käy yhä vaikeammaksi

Monteron puhe on herättänyt laajaa huomiota, sillä se on yksi harvoista kerroista, kun eurooppalainen vasemmistopoliitikko myöntää ja puolustaa väestönvaihtoa avoimesti. Vuosien ajan ilmiö on leimattu ”äärioikeiston salaliittoteoriaksi”, vaikka väestötilastot ja syntyvyysluvut ovat kertoneet toista.

Nyt yksi vasemmiston omista äänistä sanoo sen ääneen — ja vieläpä ylpeänä.

