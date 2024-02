Intia lupaa vastata väestönkasvun haasteisiin

Narendra Modin hallitus on ottanut käyttöön joukon uudistuksia muuttaakseen maan ”kehittyneeksi maaksi”.

Maailman väkirikkain maa perustaa korkean tason komitean tarkastelemaan ”nopean väestönkasvun ja väestörakenteen muutosten” aiheuttamia haasteita. Toimenpiteestä ilmoitettiin osana Intian väliaikaista talousarviota, joka julkistettiin torstaina ennen myöhemmin tänä vuonna pidettäviä kansallisia vaaleja.

Intian valtiovarainministeri Nirmala Sitharaman paljasti, että ehdotettu komitea käsittelee väestöön liittyviä haasteita ja muodostaa suosituksia hallitukselle. Hän korosti, että aloite on osa Narendra Modin hallituksen visiota, joka toivoo maan muuttuvan kehittyneeksi maaksi vuoteen 2047 mennessä.

Tämä kehitys tapahtuu sitä taustaa vasten, että lainsäädännöllä on tarkoitus säätää lakeja väestön määrän hallitsemiseksi. Hallitsevaan Bharatiya Janata -puolueeseen (BJP) kuuluvat parlamentin jäsenet Rajendra Agrawal ja Rakesh Sinha olivat aiemmin esittäneet erillisiä lakiehdotuksia maan väestön sääntelemiseksi. Kumpikaan niistä ei kuitenkaan ole mennyt läpi.

Samaan aikaan maan uusi väestölaskenta on viivästynyt useita vuosia. Tuoreimmat saatavilla olevat väestötiedot ovat peräisin vuoden 2011 väestönlaskennasta. Vaikka Intian korkeat virkamiehet ovat ilmaisseet huolensa väestökasvusta, vuonna 2022 julkaistu Intian kansallisen perheterveystutkimuksen (NFHS-5) viides kierros osoitti, että naisten hedelmällisyys on laskenut alle korvaavan hedelmällisyyden tason kaikissa muissa paitsi viidessä osavaltiossa. Siitä huolimatta Intia ohitti viime vuonna Kiinan ja nousi YK:n tietojen mukaan maailman väkirikkaimmaksi kansakunnaksi.

Intiassa on eniten nuoria ihmisiä maailmassa, mutta YK totesi vuonna 2023 julkaistussa raportissaan, että vuoteen 2046 mennessä maassa on enemmän vanhempia aikuisia kuin alle 15-vuotiaita lapsia. Vuonna 2022 Intian mediaani-iän uskottiin olevan 28 vuotta; tämä on jyrkässä ristiriidassa muiden suurten maiden kanssa, joiden mediaani-ikä on huomattavasti korkeampi.

Väestön ikääntyminen voi merkitä Intialle vakavia taloudellisia ongelmia, ellei maa kasvata kansallisvarallisuuttaan nopeasti tulevina vuosikymmeninä, todettiin The Hindu -sanomalehden analyysissä viime vuonna. Intian keskuspankki päivitti joulukuussa BKT:n kasvuennusteen kuluvalle tilikaudelle 7 prosenttiin aiemmin arvioidusta 6,5 prosentista.

Samaan aikaan Intia on edelleen suurten tulo- ja varallisuuserojen maiden kärjessä, vaikka moniulotteisessa köyhyydessä elävän väestön osuus laski 25 prosentista 15 prosenttiin vuosien 2015-16 ja 2019-21 välillä, YK:n kehitysohjelma UNDP totesi raportissaan viime vuonna.

Lähde: RT.com