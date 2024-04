Heippa, Kitutu! – heikosti kotoutunut jengijohtaja karkotetaan 34 vuoden jälkeen Ruotsista

48-vuotias jengijohtaja Geofrey Kitutu karkotetaan kotimaahansa Ugandaan. Näin päätti Svean hovioikeus tänään. Karkotus on seurausta uudesta laista, joka tuli voimaan kaksi vuotta sitten.

Geofrey Kitutu on esiintynyt rikosrekisterissä 24 eri kohdassa. Ruotsissa ollessaan hänet on tuomittu yhteensä 19 vuodeksi vankeuteen. Tähän sisältyy yhdeksän vuoden vankeustuomio ryöstöstä ja vakavista huumausainerikoksista.

Solnan käräjäoikeuden vuonna 2009 antaman tuomion mukaan hän oli tuolloin Original-jengiläisten ylin johtaja Ruotsissa. Hän ei ole Ruotsin kansalainen, mutta koska Geofrey Kitutu tuli Ruotsiin vuonna 1990, jolloin hän oli vasta 14-vuotias, häntä ei voitu karkottaa. Ei ennen kuin nyt.

Karkotettiin kymmeneksi vuodeksi

Geofrey Kitutu on nyt tuomittu 25. kerran jälleen uudesta rikoksesta. Vakavasta pahoinpitelystä viime vuoden syyskuussa. Tuomio on yksi vuosi ja seitsemän kuukautta vankeutta. Tällä kertaa 48-vuotias jengijohtaja karkotetaan myös kotimaahansa Ugandaan.

Syynä siihen, että hänet tuomittiin tällä kertaa karkotettavaksi, on 1. elokuuta 2022 voimaan tullut uusi laki, jonka mukaan rikolliset ulkomaalaiset on karkotettava entistä useammin, vaikka he olisivat asuneet Ruotsissa hyvin pitkään.

Attundan käräjäoikeus tuomitsi Geofrey Kitutun karkotukseen kymmenen vuoden maahantulokiellon kera jo tämän vuoden helmikuussa.

”Hän ei ole vakiinnuttanut asemaansa työmarkkinoilla eikä asuntomarkkinoilla. Hän on siis pitkästä oleskelustaan Ruotsissa huolimatta kotoutunut tänne heikosti. Hänellä ei ole sellaista sidettä Ruotsiin, että se olisi painavampi syy kuin karkottamisperuste”, käräjäoikeus kirjoitti tuomiossaan.

Maanantaina Svean hovioikeus vahvisti tuomion.

Lähde: Samnytt