Joe Bidenin uudet omituiset lausunnot

Presidentti Joe Biden kertoi toimittajille keskiviikkona, että hänen setänsä Ambrose J. Finnegan ”ammuttiin alas alueella, jossa oli paljon kannibaaleja”, ja viranomaiset ”eivät koskaan löytäneet hänen ruumistaan”.

Kun Biden oli matkalla kampanjapysäkille Pennsylvanian Scrantoniin, hän kertoi tarinan sedästään ja väitti, että hänen ilmavoimien lentokoneensa ”ammuttiin alas” ”tiedustelulennolla Uuden-Guinean yllä” toisen maailmansodan aikana.

”Kun D-Day tapahtui, seuraavana päivänä kaikki neljä äitini veljeä ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi armeijaan. Kolme heistä pääsi mukaan. Yksi heistä ei päässyt”, Biden sanoi.

”Ambrose Finnegan – kutsuimme häntä Bosie-sedäksi – ammuttiin alas. Hän oli armeijan ilmavoimissa ennen kuin ilmavoimia oli olemassa, ja hän lensi yksimoottorisilla lentokoneilla tiedustelulentoja Uuden-Guinean yllä”, Biden jatkoi.

Finnegan kuoli 14. toukokuuta 1944 Pentagonin puolustusvoimien POW/MIA -kirjanpitoviraston mukaan. Finnegan oli matkustajana armeijan ilmavoimien koneessa, jonka hän jätti ”tuntemattomista syistä” Tyynellämerellä Uuden-Guinean rannikolla, virasto raportoi.

