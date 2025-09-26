Kolme karkotusmääräystä saanut afrikkalainen maahanmuuttaja raiskasi veitsellä uhaten kaksi naista keskellä päivää

Pariisissa alkoi oikeudenkäynti laitonta maahanmuuttajaa vastaan, jonka olisi pitänyt olla maasta karkotettu jo kolme kertaa. Sen sijaan hän raiskasi naisia keskellä päivää.

Eilen alkoi oikeudenkäynti afrikkalaista maahanmuuttajaa Jordy Goukaraa vastaan, joka on tunnustanut raiskanneensa kaksi naista, Mathilden sekä Claire Geronimin, keskellä päivää Pariisissa marraskuussa 2023.

Hyökkäykset tapahtuivat ylellisillä asuinalueilla 17. ja 8. piirissä vain 45 minuutin välein.

27-vuotias keskiafrikkalainen mies oli aseistautunut veitsellä. Hän pakotti kaksi naista seksuaalisiin tekoihin uhaten tappaa heidät, mikäli he huutaisivat tai vastustelisivat. Toisen uhrin, Claire Geronimin, hän myös raiskasi. Hyökkäykset tapahtuivat peräkkäin iltapäivällä, klo 15.52 ja 17.05 välillä, vain vartin kävelymatkan päässä toisistaan.

”Kaksi naista ovat nyt vierekkäin oikeussalissa, jossa käsittely jatkuu perjantaihin asti. Ensimmäinen uhri, 19-vuotias Mathilde (nimi muutettu), joutui raiskatuksi kahdeksan minuutin ajan. Hänet kuvataan siroksi, vaaleaihoiseksi nuoreksi naiseksi. Hänen vierellään on toinen uhri Claire Geronimi, joka oli tekohetkellä 26-vuotias. Hän joutui hyökkäyksen kohteeksi 20 minuutin ajan”, kirjoitti Actu Juridique.

Maahanmuuttajaraiskaaja oli laittomasti Ranskassa ja hänelle oli annettu kolme karkotusmääräystä vuosina 2020, 2021 ja 2023, joita ei koskaan pantu täytäntöön. Goukaralla oli myös pitkä rikostausta ja 12 rikostuomiota, mukaan lukien seksuaalirikoksia.

Goukara kertoi oikeudessa kärsivänsä ”hallitsemattomista seksuaalisista impulsseista” ja masturboivansa kymmenen kertaa päivässä.

Claire Geronimi haluaa järjestönsä kautta auttaa seksuaalisen väkivallan uhreja

Claire Geronimi, toinen uhreista, on puhunut tapauksestaan julkisesti ja perustanut Éclats de Femme -järjestön tukemaan seksuaalisen väkivallan uhreja. Hän on myös mukana oikeistopoliitikko Éric Ciottin UDR-liikkeessä ja vaatii lainsäädäntöä, joka mahdollistaisi valtion vastuuseen saattamisen, jos karkotusmääräyksen saanut henkilö syyllistyy rikokseen.

Geronimi kokee joutuneensa kahdesti uhriksi: ensin rikoksen tekijän, sitten valtion toimettomuuden vuoksi. Hän viittaa myös muihin tapauksiin, kuten Philippine Le Noirin ja Lola-tytön murhiin, jotka ovat nostaneet esiin samankaltaisia epäonnistumisia karkotusten toteuttamisessa.

Geronimi kertoo, kuinka hänen elämänsä muuttui täysin: lupaava ura talouskonsulttina vaihtui järjestötyöhön, ja luottamus miehiin on edelleen vaikeaa. Hän kuvailee, kuinka uhrit usein kamppailevat häpeän, masennuksen ja sosiaalisen eristäytymisen kanssa.

Hänen järjestönsä on jo auttanut yli sataa naista, ja hän korostaa, että uhrien oikeusprosessin kustannukset voivat nousta yli 35 000 euroon. Hän korostaa, että näitä summia ei uhrin pitäisi joutua maksamaan.

Lähde: Remix News

