Merituulivoimaloiden purku maksaa jopa 7 miljoonaa euroa turbiinia kohden

8.3.2026 07:25
Kommentti
Nina Metsälä
357 Katselukertoja
Hailuoto 2015. Kuva: Nina Metsälä.

Merituulivoiman kasvu tuo mukanaan miljardiluokan purkuvastuut – tutkimus esittää ratkaisuksi pakollista vakuusmallia.

Suomen talousvyöhykkeelle suunniteltujen merituulivoimaloiden purkaminen edellyttää selkeää ja ennakoitavaa sääntelyä, todetaan tuoreessa Suomen ympäristökeskuksen ja Sitowise Oy:n tutkimuksessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtioneuvoston kanslian tilaama selvitys nostaa esiin merkittävät purkukustannukset ja tarpeen varmistaa, että niiden maksaja on tiedossa myös toiminnanharjoittajan mahdollisen maksukyvyttömyyden varalta.

Osittainen purku voi olla järkevin vaihtoehto – mutta ei aina

Tutkimuksen mukaan merituulivoimaloiden purkamisen laajuus tulisi määritellä tapauskohtaisesti. Pohjanlahden olosuhteissa osittainen purku voi olla sekä ympäristön että kustannusten kannalta perusteltu ratkaisu.

Tutkimuksessa todetaan, että esimerkiksi perustusten alaosien, eroosiosuojausten ja kaapeleiden jättäminen merenpohjaan voi vähentää ympäristöhaittoja merkittävästi. Toisaalta kalastuksen ja meriliikenteen näkökulmasta täydellinen purku on usein parempi vaihtoehto.

Kustannukset jopa 7 miljoonaa per turbiini

Selvityksen mukaan täydellisen purkamisen kustannukset ovat Suomen oloissa 4–7 miljoonaa euroa turbiinia kohden. Osittainen purku voi alentaa kustannuksia 30–50 prosenttia.

Kustannuksiin vaikuttavat erityisesti:

  • erikoisalusten saatavuus
  • sää- ja jääolosuhteet
  • etäisyys rannikosta
Vakuusmalli: toiminnanharjoittajan on asetettava rahat valtion hyväksi

Tutkimuksessa vertailtiin eri keinoja turvata purkuvelvoitteiden rahoitus. Johtopäätöksenä pidettiin toteuttamiskelpoisimpana mallia, jossa merituulivoimatoiminnan harjoittaja velvoitetaan asettamaan valtion hyväksi vakuus, joka kattaa koko hankkeen elinkaaren aikaiset purkukustannukset.

Vakuuden määrää tulisi voida tarkistaa hankkeen edetessä ja kustannusarvioiden muuttuessa.

Purkamissuunnitelma jo varhaisessa vaiheessa

Tutkimuksen mukaan purkamissuunnitelma tulisi vaatia jo hankkeiden alkuvaiheessa. Suunnitelmaa olisi päivitettävä hankkeen elinkaaren aikana, ja sitä käytettäisiin purkamisvakuuden määrittämisessä.

Useissa tarkastelluissa maissa purkuvelvollisuus ja vakuus ovat jo osa lupaprosessia, mutta niiden tarkempi sisältö määritellään tapauskohtaisesti.

Vastuullinen merituulivoima vaatii ennakoitavaa sääntelyä

Tutkimus korostaa, että merituulivoiman vastuullinen kehittäminen edellyttää oikeudellisesti kestävää ja ennakoitavaa sääntelyä, joka huomioi ympäristön, merelliset toiminnot ja julkisen talouden.

Toni Lajos

Vihervasemmiston puoluetuet sekä muu valtiolta keploteltu etuus purkukustannuksiin.

8
