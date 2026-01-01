”Mohammed Ali” nousi Saksan suosituimmaksi poikien nimiyhdistelmäksi 2025

Saksassa syntyneiden poikien nimiyhdistelmien kärkeen nousi ”Mohammed Ali”, joka vielä viime vuonna oli neljännellä sijalla.

Vuoden 2025 nimistatistiikka Saksasta paljastaa merkittävän muutoksen poikien kaksoisnimien kärjessä. Nimiasiantuntija Knud Bielefeldin kokoamien tilastojen mukaan ”Mohammed Ali” nousi suosituimmaksi poikien nimiyhdistelmäksi, ohittaen aiemmat kärkisijat. Vielä edellisvuonna tämä yhdistelmä oli neljännellä sijalla, mutta nyt se on noussut tilastojen kärkeen.

Yksittäisnimien osalta Sophia ja Noah säilyttivät asemansa suosituimpina koko maassa. Kaksoisnimien kohdalla Mia Sophie oli tyttöjen ykkönen, kun taas Mohammed Ali nousi poikien listan kärkeen.

Tilastot perustuvat noin 250 000 syntymään vuonna 2025, kattaen arviolta 40 prosenttia kaikista Saksassa syntyneistä lapsista. Niistä käy ilmi, että 37 prosenttia lapsista saa vähintään kaksi etunimeä, kun taas kolmen tai useamman nimen osuus jää vain kolmeen prosenttiin.

Alueelliset erot ovat huomattavia. Vaikka nimi Mohammed sijoittuu valtakunnallisesti vasta sijalle 17, se on huomattavasti yleisempi tietyissä osissa maata. Berliini–Brandenburgissa ja Bremen–Ala-Saksissa Mohammed on kuudennella ja seitsemännellä sijalla. Hessenissä se on seitsemäs ja Nordrhein-Westfalenissa kahdeksas. Sen sijaan itäisissä ja eteläisissä osavaltioissa nimi on selvästi harvinaisempi: Mecklenburg–Etu-Pommerissa sijalla 32, Baden-Württembergissä 31., ja Baijerissa sekä Saksissa vasta 34. Saksi-Anhaltissa ja Thüringenissä Mohammed ei mahdu lainkaan 35 suosituimman nimen joukkoon.

Bielefeld korostaa, että tilastot ovat edustavia mutta eivät virallisia, sillä Saksassa ei ole yhtenäistä valtakunnallista nimirekisteriä. Tiedot on koottu paikallisista rekisteritoimistoista, valituista kaupungeista ja synnytyssairaaloista.

Lähde: European Conservative

Lue lisää aiheesta: