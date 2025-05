Uusi muslimipormestari pukeutuu hijabiin Britanniassa

Englantilaisen Rotherhamin kaupungin asukkaat ovat saaneet uuden pormestarin työväenpoliitikko Sheila Cowenin eron jälkeen. Hänen hijabiin pukeutunut puoluetoverinsa Rukhsana Ismail ottaa nyt tehtävän vastaan.

Työväenpuolueen poliitikko ja entinen apulaiskaupunginjohtaja Rukhsana Ismail nimitettiin 16. toukokuuta Rotherhamin neuvoston uudeksi pormestariksi. Näin hänestä tulee kaupunginosan korkein edustaja – eräänlainen Rotherhamin suurlähettiläs.

Ennen pormestariksi asettumistaan Ismail sanoi lausunnossaan, että hän toivoo voivansa inspiroida muita – erityisesti nuoria naisia ja tyttöjä.

”Tämä on suuri kunnia ja suuri vastuu. Rotherhamin pormestarina toimiminen ei ole pelkkä tehtävä – se on foorumi, jolla voi tuoda esiin ihmisiä, yhteisöjä ja asioita, jotka tekevät kaupunginosastamme erityisen. Haluan innostaa muita, erityisesti nuoria naisia ja tyttöjä, uskomaan itseensä ja tietämään, että kaikki on mahdollista. Jos minä pystyn tähän, niin hekin pystyvät”, Ismail kommentoi valintaansa.

Rotherhamissa on nyt muslimipormestari, ja kaupungin uusi apulaispormestari on kaupunginvaltuutettu Haroon Rashid.

Kuvat: kuvakaappaus Youtube.

”Yhdistynyt kuningaskunta on valloitettu ilman yhtäkään laukausta”

Rukhsana Ismailin hiljattain valinta Rotherhamin pormestariksi on herättänyt laajemman kansallisen keskustelun, jossa kriitikot käyttävät provosoivaa ilmaisua ”Yhdistynyt kuningaskunta on valloitettu ilman yhtäkään laukausta” ilmaistakseen huolensa väestörakenteen muutoksen ja kulttuurisen integraation pitkäaikaisista vaikutuksista. Samalla kun monet juhlivat Ismailin nimitystä ”edistyksellisyyden virstanpylväänä”, toiset kritisoivat, että se on merkki Britannian poliittisen elämän syvemmästä muutoksesta, joka voi haastaa demokraattiset perusarvot.

Kriitikot viittaavat siihen, että muslimiyhteisöjen kasvava poliittinen vaikutus ei välttämättä ole linjassa maallisten demokraattisten periaatteiden kanssa.

Alla on video virkaanastujaisseremoniasta.

Inauguration ceremony of Rotherham's new mayor, Rukhsana Ismail: pic.twitter.com/RuTqelCc7u — End Wokeness (@EndWokeness) May 20, 2025

Lähde: Samnytt

