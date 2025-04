Valkoisten ei tarvitse hakea poliisiksi – Britanniassa otetaan vastaan ensisijaisesti ”monimuotoisten” ehdokkaiden työhakemukset

Kriitikoiden mukaan West Yorkshiren poliisin harjoittama rekrytointipolitiikka syrjii epäoikeudenmukaisesti valkoihoisia hakijoita.

The Telegraph-sanomalehden mukaan valkoihoiset, brittiläistä tai itäeurooppalaista taustaa olevat hakijat ovat epäedullisessa asemassa, kun he hakevat poliisikonstaapelin tehtäviä yhdessä Yhdistyneen kuningaskunnan suurimmista poliisivoimista.

On käynyt ilmi, että West Yorkshiren poliisi sallii mustien, aasialaisten ja vähemmistöryhmien etnisiin ryhmiin kuuluvien (BAME) hakijoiden jättää työhakemuksia ympäri vuoden, mutta valkoihoisten on odotettava erityisiä rekrytointikierroksia, mikä on herättänyt syytöksiä positiivisesta syrjinnästä.

Poliisi väittää, että toimenpiteen tarkoituksena on lisätä monimuotoisuuden määrää ja saada poliisi kuvastamaan paremmin alueen monikulttuurista yhteiskuntaa.

Sisäinen tietolähde kertoi brittilehdelle, että mustat ja aasialaiset hakijat leimataan ”kultaisen kategorian” ehdokkaiksi ja heitä kannustetaan hakemaan milloin tahansa. Valkoiset hakijat Britanniasta, Irlannista ja Itä-Euroopasta ovat puolestaan ”pronssikategorian” hakijoita.

Sen sijaan, että keskityttäisiin siihen, kuinka pätevä hakija on, brändäyksessä hakijat asetetaan aluksi etusijalle puhtaasti ihonvärin perusteella.

The Telegraph-lehden tarkastelemien asiakirjojen mukaan tietolähde ilmaisi ylimmälle johdolle huolensa hakuprosessista ja totesi seuraavaa: ”Hakemusprosessi on ollut erittäin vaikea: Prosessi rajoittaa valkoihoisten brittiläisten hakijoiden etenemismahdollisuuksia, kun taas muista taustoista tulevat henkilöt etenevät nopeasti rekrytointivaiheissa.”

”Hyväksymme tällä hetkellä hakemuksia kahteen poliisikonstaapelin aloitusohjelmaan (”virkapukuinen poliisi” ja ‘etsivä’) aliedustettuihin ryhmiin kuuluvilta henkilöiltä… Jos et kuulu johonkin näistä ryhmistä, tarkista tämä sivu tulevien rekrytointimahdollisuuksien varalta”, lukee West Yorkshiren poliisin verkkosivuston rekrytointisivulla.

Britannian neljänneksi suurin poliisivoima vakuutti, että ”etniseen vähemmistöön kuuluvien henkilöiden mahdollisuus hakea varhaisessa vaiheessa ei anna heille etua hakuprosessissa ja että kaikki hakemukset käsitellään vasta sitten, kun rekrytointi on avattu kaikille.”

West Yorkshiren poliisi väitti, että nykyinen järjestelmä vain antaa poliisille mahdollisuuden ”houkutella lahjakkuuksia sellaisten hakijoiden joukosta, jotka heijastavat palvelemiamme monimuotoisia yhteisöjä”.

”Monimuotoisuus” lisääntynyt merkittävästi Pohjois-Englannissa

Pohjois-Englannissa sijaitsevasta Länsi-Yorkshiren kreivikunnasta on tullut yhä monimuotoisempi alue Britanniassa, jossa on paljon aasialaista väestöä, erityisesti Intiasta ja Pakistanista.

Vuoden 2021 väestönlaskennan mukaan 23,4 prosenttia West Yorkshiren väestöstä katsoi kuuluvansa muihin kuin valkoisiin etnisiin ryhmiin. Tämä oli yli kaksinkertaistunut kaksi vuosikymmentä aiemmin vuoden 2001 väestölaskennassa rekisteröityyn 11,4 prosenttiin verrattuna.

Noin 15,9 prosenttia määritteli itsensä aasialaiseksi ja 3,1 prosenttia mustaihoiseksi.

Tietyillä alueilla, erityisesti kaupungeissa, tämä osuus kasvaa huomattavasti. Esimerkiksi Bradfordissa 61,1 prosenttia asukkaista on valkoihoisia, ja 31,1 prosenttia on aasialaisia, aasialaisbrittiläisiä tai aasialaiswalesilaisia – yli kolme kertaa enemmän kuin maassa keskimäärin.

West Yorkshiren poliisin edustaja kertoi lehdelle: ”Viimeisimmän väestönlaskennan mukaan 23 prosenttia West Yorkshiren asukkaista katsoi kuuluvansa etniseen vähemmistöön. Etnisten vähemmistöjen edustus poliisivoimissa on tällä hetkellä noin 9 prosenttia. Tämän aliedustuksen korjaamiseksi käytämme vuoden 2010 tasa-arvolain mukaisia positiivisia toimia.

”Positive Action antaa aliedustettuihin ryhmiin kuuluville henkilöille, jotka ilmaisevat kiinnostuksensa liittyä poliisivoimiin, mahdollisuuden täyttää hakemuksen, jota säilytetään, kunnes rekrytointi-ikkuna avataan.

”Haastatteluja ei järjestetä ennen kuin ikkuna on virallisesti avattu kaikille hakijoille.”

Tietolähteen mukaan on kuitenkin yleisesti ottaen totta, että etnisten vähemmistöjen ehdokkaat ”valitaan, seulotaan, arvioidaan ja kutsutaan haastatteluun ennen kuin valkoihoiset ehdokkaat voivat edes hakea”.

