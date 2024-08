Britannian mustat poliisit valittavat ”rasismista” samalla kun valtakunnalliset ”rasistien” vastaiset tukahduttamistoimet ovat käynnissä

Samaan aikaan, kun Britanniassa on meneillään kampanja niin sanottujen ”rasististen” mielenosoittajien tukahduttamiseksi, maan tärkein lainvalvontaviranomainen on itse mustien työntekijöidensä tulilinjalla rasismin ”pahenemisen” vuoksi.

Raporttien mukaan useat Lontoon Metropolitan Police -poliisipiirin mustat ja etniseen vähemmistöön kuuluvat poliisit ovat kertoneet ”kokeneensa rasismia” valkoisten kollegojensa taholta, kuten ”rasistisia kommentteja” ja ”mikroaggressioita”.

Nämä samat mustat virkamiehet sanovat, että poliisin johtoporras jakaa ”säälittäviä rangaistuksia” näille rasistisille tekijöille ja heistä raportoivia estetään syrjinnän vuoksi.

Mustat poliisit ovat syyttänet Metropolitan Policen poliisipäällikkö Mark Rowleya siitä, että hän ei ole onnistunut poistamaan tätä syrjintää, ja he ovat kutsuneet organisaatiota ”vastenmieliseksi” ja ”myrkylliseksi”. Lisäksi he ovat vetäytyneet tukemaan valkoisten vastaista, George Floydin aikakauden ”kansallista rotuun liittyvää toimintasuunnitelmaa”, joka hälyttävästi määrää, että poliisivoimien on koostuttava vähintään 40-prosenttisesti muista kuin valkoihoisista työntekijöistä.

Black Metropolitan Police -poliisijärjestö on perinteisesti esittänyt rotuun perustuvia vaatimuksia perinteisesti valkoiselle instituutiolle.

Helmikuussa National Black Police Association (NBPA) järjesti Metropolitan Policen rekrytointiboikotin rasismiskandaalin jälkeen. Ryhmä kehotti etnisiin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä olemaan liittymättä poliisivoimiin sen jälkeen, kun tuli ilmi, että ulkomaalaista työntekijää oli ”rasistisesti pahoinpidelty” verkkokeskustelupalstalla.

Samalla kun Metropolitan Police käsittelee jälleen yhtä rasismiskandaalia, uusliberalistinen Englanti on tukahduttanut ja pidättänyt raa’asti kymmeniä valkoihoisia brittiläisiä, koska he ovat vain olleet tekemisissä viimeaikaisten rasististen levottomuuksien kanssa tai keskustelleet niistä.

Viikonloppuna kerrottiin, että Britannian hallitus ”aktivoi hätätoimenpiteet” tyhjentääkseen maan vankilat ja putkat, jotta saataisiin tilaa niille, jotka oli tuomittu osallistumisesta mielenosoituksiin mustan ruandalaisen Southportissa tekemästä kolmen valkoisen tytön rotumurhasta.

Valtamedia on leimannut murhien jälkeen mielenosoittajia ”valkoisen ylivallan kannattajiksi”, ”äärioikeistolaisiksi” ja ”rasisteiksi”. Mielenosoittajia on syytetty mellakoista, jotka ovat tiettävästi tehneet joistakin maan alueista ”sota-alueita”.

Samaan aikaan englantilaiset tuomarit, jotka ovat tuominneet valkoihoisia mielenosoittajia pitkiin vankeusrangaistuksiin näiden mielenosoitusten vuoksi, paljastuvat yhä useammin osoittaneen lempeyttä toistuvia väkivalta- ja seksuaalirikollisia kohtaan. Tuomioiden epäyhtenäisyys on osoittanut monien mielestä ”kaksijakoisen” oikeusjärjestelmän, joka suosii vakavien henkirikosten tekijöitä ja tuomitsee häikäilemättömästi poliittisen puheen, sananvapauden ja eri mieltä olevat ajatukset.

