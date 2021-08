Valko-Venäjä sulki rajansa Liettuasta käännytetyiltä siirtolaisilta – varoitti palaavia ampumalla

Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukašenka on kehottanut turvallisuusjoukkojaan sulkemaan maan rajat. Nykyään kukaan ei saa ylittää rajaa kummaltakaan puolelta, ei etelästä eikä lännestä, hän sanoi. Tämä tarkoittaa, että Liettuan käännyttämät siirtolaiset eivät voi enää palata Valko-Venäjälle.

Naapurimaa Liettua syytti aiemmin Aljaksandr Lukašenkaa kolmansien maiden siirtolaisten tuomisesta Liettuan rajalle kostoksi EU:n ihmisoikeusloukkauksista määräämistä pakotteista. Ohjaamalla laittomien siirtolaisten virtoja diktaattori halusi painostaa Euroopan unionia. Lukašenka oli aiemmin uhannut tällaisilla toimilla.

Siksi Liettua kehotti viime viikon alussa turvallisuusjoukkojaan käyttämään tarvittaessa voimaa käännyttääkseen pois siirtolaiset, jotka haluavat tulla maahan Valko-Venäjältä. Yksinomaan tiistaina Liettuan viranomaiset estivät 180 laitonta siirtolaista ylittämästä rajaa.

Liettuan parlamentin oikeusasiamies Vytautas Valentinavicius kehotti perjantaina Facebook-postauksessaan laittomia siirtolaisia palaamaan Valko-Venäjälle, kun taas Valko-Venäjän rajavartijat ampuivat varoituslaukauksia estääkseen siirtolaisia palaamasta.

Jatkuva hybridihyökkäys

Viron, Latvian ja Liettuan pääministerit antoivat perjantaina yhteisen julkilausuman, jossa he ilmaisivat vakavan huolensa Lukašenkan hallituksen ”jatkuvasta hybridihyökkäyksestä”. He sanoivat, että kolme Baltian maata seisovat yhdessä ”suojaamassa tehokkaasti EU:n ulkorajaa” ja estävät siirtolaisia menemästä muihin EU-maihin.

Samaan aikaan Puola kertoi myös ”hybridisodan elementistä”, alati kasvavista Valko-Venäjältä saapuvista irakilais- ja afganistanilaisvirroista. Puolan sisäministeriön varaministeri Maciej Wasik syytti Valko-Venäjää siirtolaisten käyttämisestä ”elävänä aseena” ”hybridisodassa”.

Wasik sanoi, että Puolan viranomaiset näkevät tämän toimenpiteen kostona siitä, että maa on auttanut valkovenäläistä olympiajuoksija Krystsina Tsimanouskayaa saapumaan Puolaan, jotta tämä voisi välttää mahdolliset kostotoimet kotimaassaan valmentajiensa kanssa Tokion kisoissa käydyn riidan jälkeen.

Varaministeri sanoi, että Puolaan on saapunut vähemmän siirtolaisia kuin Liettuaan, koska sen raja on paremmin vartioitu, mutta viime päivinä siirtolaisvirroissa on kuitenkin nähty kasvua.

Lähteet Junge Freiheit, Breitbart.