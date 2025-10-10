Velkaantuminen syvenee: maksuhäiriöt yleistyvät erityisesti nuorilla aikuisilla

Suomessa on jo yli 380 000 maksuhäiriöistä kuluttajaa, ja määrä on kasvanut lähes yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajan. Erityisesti kulutusluottojen osuus velkomustuomioista on noussut huolestuttavasti, mikä herättää kysymyksiä kotitalouksien taloudellisesta kestävyydestä.
Asiakastiedon mukaan maksuhäiriöisten kuluttajien määrä on kasvanut lähes katkeamatta kahden vuoden ajan.
Tällä hetkellä yli 380 000 suomalaisella on vähintään yksi maksuhäiriömerkintä. Vuoden 2025 aikana määrä on kasvanut noin 11 000 henkilöllä. Vaikka kasvu jatkuu, heinä–syyskuun aikana tahti hieman hidastui verrattuna alkuvuoteen.
Ikäryhmistä eniten maksuhäiriöitä esiintyy 35–39-vuotiaiden joukossa. Maksuhäiriömerkintä rekisteröidään henkilön luottotietoihin, jos lasku jää maksamatta muistutuksista ja vaatimuksista huolimatta.
Asiakastiedon varatoimitusjohtaja Mikko Karemo arvioi, että ellei kasvu pysähdy tai hidastu, vuoden kuluttua Suomessa saattaa olla ennätyksellinen määrä maksuhäiriöisiä kuluttajia.
Yhä useammin maksuhäiriöiden taustalla ovat maksamattomat tili- ja kertaluotot. Syyskuun lopussa 66 prosenttia kaikista velkomustuomioista liittyi juuri näihin luottoihin – kaksi vuotta sitten osuus oli alle 60 prosenttia.
”Muuttuvat maksamisen tavat näkyvät myös maksuhäiriötilastoissa. Joustavat maksumahdollisuudet ovat tärkeitä ja mahdollistavat joustoja eri elämäntilanteisiin, mutta kulutusluotoista ei saisi tulla arjen rahoituslähteitä”, Karemo toteaa tiedotteessa.
Lähde: Maaseudun Tulevaisuus