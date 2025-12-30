Yhdysvallat rankaisee EU:n sensuuribyrokraatteja pakotteilla

Washingtonin päätös kohdistuu EU:n byrokraatteihin, jotka ajavat sananvapautta rajoittavia lakeja Euroopassa.

Yhdysvallat on ryhtynyt historiallisiin toimiin Euroopan unionin sensuuripolitiikkaa vastaan. Washington ilmoitti joulukuun lopussa asettavansa pakotteita ja matkustuskieltoja useille EU:n korkeille virkamiehille, joista tunnetuin on entinen komissaari Thierry Breton.

Breton johti vuosina 2019–2024 EU:n sisämarkkinoita ja oli keskeinen hahmo Digital Services Actin (DSA) ja Digital Markets Actin (DMA) läpiviennissä – lakipaketeissa, joita kriitikot pitävät sananvapauden järjestelmällisenä kuristamisena Euroopassa.

Bretonin ja hänen kollegoidensa ajamat lait ovat johtaneet käytännössä valtion hyväksymään verkkosensuuriin, jossa sisältöä poistetaan poliittisesti määriteltyjen kriteerien mukaisesti. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio perusteli pakotteita sillä, että EU:n päättäjät yrittävät ulottaa sensuurisääntönsä amerikkalaisiin yrityksiin, kuten X ja Meta, ja näin kiertää Yhdysvaltojen vahvan sananvapausperinteen. Washingtonin mukaan kyse on avoimen internetin “ekstraterritoriaalisesta kontrollista”.

Varapresidentti JD Vance on jo vaalikampanjassaan korostanut, että Yhdysvaltojen ei tule tukea sotilasliittoa, joka ei kunnioita sananvapautta. Hänen mukaansa amerikkalainen tuki Euroopalle tulee jatkossa ehdollisena: liittolaisten on kunnioitettava sananvapautta, joka on Yhdysvaltojen perusarvo. Vance totesi, ettei ole Yhdysvaltain tehtävä mennä kolmannen maailman maihin opettamaan elämisen mallia, mutta Euroopan maiden tulisi jakaa amerikkalaiset arvot ainakin sananvapauden osalta.

Euroopassa pakotteet on otettu vastaan raivokkaasti. Breton itse on kuvannut tilannetta “McCarthyismin paluuksi”, vaikka hänen oma historiansa kertoo toista: hän oli eturintamassa painostamassa Twitteriä (nykyistä X:ää) heti Elon Muskin oston jälkeen vuonna 2022. Breton kirjoitti tuolloin uhmakkaasti: “Lintu lentää meidän ehdoillamme” – ja aloitti välittömästi tutkimukset ja sakot Muskin yhtiötä vastaan.

Nyt asetelma on kääntynyt päälaelleen: Breton ja neljä muuta eurooppalaista virkamiestä ovat saaneet Yhdysvalloilta viisumikieltoja, koska heidän katsotaan toimineen sensuurin toimeenpanijoina. Yhdysvaltain päätös on selvä viesti siitä, ettei Washington enää hyväksy EU:n byrokraattien yritystä määrätä globaalien digitaalisten alustojen pelisäännöistä.

Kriitikoiden mukaan DSA:n periaate – että ”se, mikä on laitonta verkon ulkopuolella, on laitonta myös verkossa” – on johtanut poliittisesti arkaluontoisen sisällön nopeaan poistamiseen. “Disinformaatio ja vihapuhe” ovat käsitteitä, joita pidetään tarkoituksella epämääräisinä, jotta ne voidaan soveltaa kaikkeen, mikä ei miellytä EU:n vasemmistolaisia vallanpitäjiä. USA:n päätös paljastaa syvenevän ideologisen kuilun: Yhdysvallat puolustaa sananvapautta, kun taas EU kulkee yhä tiukemman kontrollin ja sääntelyn tietä.

Lähde: Yle, Fria Tider

