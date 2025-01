EU: Sosiaalista mediaa sensuroidaan nyt entistä enemmän

Useat suurimmista sosiaalisen median alustoista ovat nyt taipumassa EU:n painostuksen edessä ja suostuvat asettamaan käyttäjilleen sanan- ja mielipiteenvapauden rajoituksia.

Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube ja muut teknologiajätit ovat allekirjoittaneet kirjeen, jossa ne alistuvat EU:n kiisteltyyn digitaalipalvelulakiin (Digital Services Act, DSA), jossa kielletään puhe ja mielipiteet, jotka Euroopan komissio luokittelee ”vihapuheeksi”. Alustat ryhtyvät nyt aktiivisesti harjoittamaan sensuuria EU:n puolesta.

Suuri ilo Brysselissä

Bryssel on tyytyväinen saadessaan mukaan niin monia toimijoita, jotka käyvät nykyään ruohonjuuritason poliittista keskustelua:

”Viha ja polarisoituminen uhkaavat EU:n arvoja ja perusoikeuksia ja heikentävät demokratioidemme vakautta. Internet vahvistaa vihapuheen kielteisiä vaikutuksia”, kommentoi sopimusta demokratiasta, oikeus-, oikeusvaltio- ja kuluttajansuojasta vastaava komissaari Michael McGrath:

”Aion työskennellä väsymättä vihapuheen ja viharikosten torjumiseksi EU:ssa. Luotamme siihen, että nämä käytännesäännöt auttavat osaltaan varmistamaan, että asiaan reagoidaan tehokkaasti. Olemme täysin sitoutuneet vihan vastaiseen yhtenäiseen Eurooppaan.”

Myös teknologisesta itsemääräämisoikeudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Henna Virkkunen ilmaisi tyytyväisyytensä laajaan sopimukseen:

”Euroopassa ei ole sijaa laittomalle vihalle sen enempää offline- kuin online-tilassa. Olen tyytyväinen siihen, että sidosryhmät ovat sitoutuneet vahvistettuihin käytännesääntöihin digitaalipalvelulain nojalla. Kaikkien osapuolten välinen yhteistyö on tie eteenpäin, jotta voidaan varmistaa turvallinen digitaalinen tila kaikille.”

Mielipiteet jakautuvat kuitenkin voimakkaasti sen suhteen, ovatko sanan- ja mielipiteenvapauden rajoitukset hyödyllisiä. Monet väittävät, että DSA kohdistuu jopa oikeutettuun poliittiseen retoriikkaan ja kritiikkiin ja että myös poliittinen puolueellisuus näkyy, sillä vasemmistolaisille äänille annetaan paljon enemmän liikkumavaraa kuin konservatiivisille.

Seurantaverkosto etsii ”vihapuhetta”

”Varmistaakseen, että sosiaalisessa mediassa esitettäviä sanomisia koskevat rajoitukset pannaan täytäntöön, teknologiajätit lupaavat perustaa seurantatoimittajien verkoston, jonka tehtävänä on valvoa isoveljen silmää syötteissä. He täydentävät tarkkailijoiden joukkoa, jonka Euroopan komissio on ilmoittanut antavansa tehtäväksi tutkia alustojen sisältöä ”vihapuheen” varalta. Vihapuheeksi epäilty sisältö tarkistetaan 24 tunnin kuluessa, ja jos se vahvistetaan, se poistetaan samassa ajassa. Alustojen manuaalisen läpikäynnin helpottamiseksi luodaan uusia ”automaattisia havaintovälineitä”.

Teknologiajätit sitoutuvat myös osallistumaan ”jäsenneltyyn yhteistyöhön asiantuntijoiden ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa”, jonka tarkoituksena on määritellä ja pysäyttää vihapuhe, jota ne pitävät vihapuheena. Useita tällaisia toimijoita on kuitenkin kritisoitu siitä, että ne ovat selvästi vasemmistolaisia ja keskittyvät kapeasti poliittisten vastustajien lausuntoihin.

Yhteistyöhön näiden toimijoiden kanssa kuuluu myös osallistuminen edunvalvontatoimiin, joilla pyritään ”lisäämään” alustojen käyttäjien tietoisuutta siitä, mitä ei saa sanoa. Ne haluavat myös rohkaista käyttäjiä ilmiantamaan ihmisiä, joiden uskovat sanoneen luvattomia asioita viesteissään.

Bryssel on huolissaan Muskista ja X:stä

Euroopan komissio on erityisen huolissaan sanan- ja mielipiteenvapauden lisääntymisestä X-viestipalvelussa, joka tunnettiin aiemmin nimellä Twitter. Sen jälkeen kun teknologiamoguli Elon Musk osti alustan, hän on jo pitkään ollut ärsyyntynyt konservatiivisten äänten sensuurista, jota hänen mielestään tapahtui alustalla. Musk ja X ovat nyt Brysselissä erityistutkinnan kohteena.

Se, että alustan algoritmit ja sääntelykehys suosivat vasemmistoliberaaleja toimijoita ja haittasivat konservatiivisia, ei ollut Euroopan komission mukaan ongelma, johon olisi pitänyt puuttua. Nyt se on kuitenkin syvästi huolissaan X:n suosittelujärjestelmästä ja vaatii, että Euroopan komission asiantuntijat tarkastavat yhtiön algoritmit ja kaupalliset sovellusliittymät, jotka mahdollistavat sisällön moderointia koskevien tosiasioiden selvittämisen ja joiden se epäilee edistävän sellaisten viestien leviämistä käyttäjätileiltä, joita Brysselissä ei hyväksytä.

”Haluamme määrätietoisesti varmistaa, että kaikki EU:ssa toimivat alustat noudattavat lainsäädäntöämme, jonka tavoitteena on tehdä verkkoympäristöstä oikeudenmukainen, turvallinen ja demokraattinen kaikille Euroopan kansalaisille”, Henna Virkkunen perustelee X:n erityiskohtelua.

