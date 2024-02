Digitaalisia palveluja koskeva laki (Digital Services Act, DSA) – EU:n uusi lainsäädäntökehys verkkoalustojen sääntelemiseksi – tuli täysimääräisesti voimaan lauantaina, jolloin Euroopan komission pieni irlantilainen yhteistyökumppani sai vastuulleen suurimman osan koko EU-alueen sääntelytaakasta. Tämä Coimisiún na Meánissa toimiva päätöksentekoprosessi vaikuttaa merkittävästi tuleviin EU- ja Euroopan parlamentin vaaleihin.

Coimisiún na Meánin puolesta jaetussa lausunnossa kuvailtiin, miten järjestö ”antaa DSA:n käyttöönoton myötä ihmisille ja kansalaisyhteiskunnan ryhmille mahdollisuuden saattaa alustat vastuuseen laittoman sisällön käsittelystä”. Järjestö ”odottaa innolla” yhteistyötä digitaalisen maltillisuuden parissa Euroopan komission kanssa.

Coimisiún na Meánille on myönnetty ennennäkemättömät valtuudet sensuroida 450 miljoonan EU-kansalaisen verkkosisältöä lauantaista 17. helmikuuta alkaen, kun DSA tuli täysimääräisesti voimaan. Monet pitävät Dublinissa sijaitsevaa elintä Euroopan hermokeskuksena, joka valvoo ja poistaa väitetyn vihamielisen sisällön ennen vilkasta vaalikautta.

Koska useimmat suuret digitaaliset alustat sijaitsevat Dublinissa, 75 hengen virastosta tulee käytännössä Facebookin, X:n (entinen Twitter) ja TikTokin kaltaisten alustojen EU:n päämoderaattori, joka päättää, mitä sisältöä poistetaan. Se voi jopa määrätä miljardien eurojen sakkoja yrityksille, mikä on poliittisesti arkaluonteinen tehtävä kesäkuun Euroopan parlamentin vaalien alla.

DSA tuli täysimääräisesti voimaan lauantaina 17. helmikuuta, ja se määrää sakkoja, joiden arvo voi olla jopa 6 prosenttia yrityksen vuosituloista, ja lisäksi yritykset, jotka uhmaavat Coimisiún na Meánin kaltaisten sääntelyelinten määräyksiä, voivat joutua syytteeseen.

DSA:ta on arvosteltu siitä, että se on altis inhimillisille virheille ja poliittiselle manipuloinnille. Irlantilainen Euroopan parlamentin jäsen Barry Andrews ehdotti juuri tällä viikolla, että laki voisi korvata kiivaasti kiistellyn vihapuheita koskevan lainsäädännön, joka kohdistuu virallisesti äärioikeistoon.

Eurooppalaiset poliitikot ovat jo hyökänneet DSA:n poliittista tarkoitusta vastaan, ja Tucker Carlsonin Vladimir Putinin haastattelusta tuli ensimmäinen kohde. Monet oikeistopopulistit ovat huolissaan siitä, että DSA:n ensisijaisena tavoitteena on heikentää heitä niin sanotun ”disinformaation” torjunnan varjolla.

Sääntelyviranomaisen Dublinin toimiston tukena toimii DHR Communications, poliittisesti sidoksissa oleva PR-yritys, joka on ottanut keskeisen strategisen roolin viraston neuvonantajana. Sillä on yhteyksiä Irlannin vasemmistolaiseen presidenttiin Michael D. Higginsiin ja hallitseviin Fianna Fáil ja Fine Gael -puolueisiin. DHR näyttää saaneen tehtäväkseen hoitaa Coimisiún na Meánin suhdetoimintaa ja auttaa strategiatyössä ennen DSA:n debyyttiä.

Huolimatta väitteistä, joiden mukaan sääntelyviranomaisen pitäisi olla puolueeton, sen viestintätoimisto on kytköksissä kovaan vasemmistoon ja jopa Antifa-aktivisteihin. Yksi näkyvä aktivisti, joka on mukana auttamassa DSA:n perustamisessa, on Síona Cahill, entinen taistelijaopiskelija ja maan kansallisen opiskelijaliiton puheenjohtaja. Hän on nyt Coimisiún na Meánin pääasiallinen mediavastaava, joka työskentelee työnantajansa DHR:n rinnalla.

Opiskelija-aktivisti ja Irlannin perhesuunnitteluyhdistyksen hallituksen jäsen sekä Irlannin kansallisen opiskelijayhdistyksen entinen puheenjohtaja Cahill joutui vuonna 2020 Irlannin antifasistisen toimintaympäristön paljastukseen.

Cahill, joka on itse kuvaillut itseään ”feministiksi ja rähinöitsijäksi” ja joka on työskennellyt DHR Communications -yhtiön asiakkuusjohtajana, on aiemmin tehnyt puolueellisuutensa ilmeisen selväksi. Hänen henkilökohtaiselle X (Twitter)-tililleen kiinnitetty twiitti, jossa tuomitaan ”oikeistolainen agitaatio”, osoittaa tämän – kuten myös sosiaalisen median viestit, joissa kritisoitiin populistisia ehdokkaita vuoden 2019 eurovaalien aikana.

Tiedustelujemme jälkeen Cahill on poistanut twiitin, jossa hän kuvailee näkemyksiään – vain muutama minuutti sen jälkeen, kun The European Conservative-lehti oli ottanut häneen yhteyttä.

Entinen opiskelija-aktivisti on aiemmin puhunut Saksan vihreän puolueen nuorisokonferenssissa roolistaan Irlannin aborttia koskevassa kansanäänestyksessä. The European Conservative -lehden puhelin- ja sähköpostikontaktissa Cahill ei kyennyt selittämään, vaikuttaako hänen kovan vasemmiston toimintansa – mukaan lukien julkiset hyökkäykset konservatiivien sananvapautta vastaan – hänen uusiin tehtäviinsä.

Osana sensuurilainsäädännön virstanpylvään käynnistämistä Cahill työskentelee yhdessä Patricia Ryanin kanssa, joka on entinen neuvonantaja sekä Euroopan parlamentin puhemiehen kansliassa että Irlannin hallituksessa. Tämä korostaa sekä Irlannin valtion että kovan vasemmiston yhteyksiä uuteen vihapuhetta sääntelevään viranomaiseen.

On huolestuttavaa, että aktivistit, jotka eivät pääse valituiksi vetoamalla suoraan äänestäjiin, saavat merkittävän roolin keskustelun sääntelyssä merkittävänä Euroopan vaalivuonna.

Lähde: European Conservative