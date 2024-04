Yksi käsi nousi ylös äänestyksessä ja Palestiinan valtio on tuhoon tuomittu

Israel harhautti taitavasti 24 tunnin uutisvirtaa perjantaiaamun varhaisina tunteina käynnistämällä rajoitetun, symbolisen hyökkäyksen Irania vastaan ja kääntämällä näin huomion pois torstai-iltana tapahtuneesta palestiinalaisten hylkäämisestä heidän pyrkimyksessään saada itsenäinen valtio.

Kaksi äänesti tyhjää, mutta kaikki YK:n turvallisuusneuvoston jäljellä olevat kaksitoista jäsentä äänestivät yksimielisesti päätöslauselman puolesta, mikä olisi lähettänyt äänestyksen yleiskokoukseen, jossa se olisi todennäköisesti mennyt läpi.

”Äänestyksessä 12 puolesta, yksi vastaan ja kaksi tyhjää neuvosto ei hyväksynyt päätöslauselmaluonnosta, joka olisi suositellut yleiskokoukselle äänestystä YK:n laajemman jäsenistön kanssa siitä, että Palestiinan sallittaisiin liittyä YK:n täysivaltaiseksi jäsenvaltioksi”, sanottiin YK:n torstai-iltana antamassa lausunnossa.

Kaksi maata pidättäytyi äänestämästä, mikä ei ollut yllättävää, oli Britannia, mutta myös Sveitsi epäselvistä syistä.

Päätöslauselmaluonnos oli yksi neuvoston historian lyhyimmistä: ”Turvallisuusneuvosto, joka on tutkinut Palestiinan valtion hakemuksen (S/2011/592) liittyä Yhdistyneiden kansakuntien jäseneksi, suosittelee yleiskokoukselle, että Palestiinan valtio otetaan Yhdistyneiden kansakuntien jäseneksi.” Jotta päätöslauselmaluonnos voidaan hyväksyä, neuvoston on saatava vähintään yhdeksän jäsentä kannattamaan sitä, eikä yksikään sen pysyvistä jäsenistä, Kiina, Ranska, Venäjä, Britannia tai Yhdysvallat, saa käyttää veto-oikeuttaan.

Toisin sanoen ainoa este palestiinalaisten pääsylle omaksi valtioksi on Yhdysvallat. Yhdysvallat on jo estänyt veto-oikeudellaan kolme YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa, joissa vaaditaan pysyvää tulitaukoa Gazaan.

”Olemme jo pitkään kehottaneet palestiinalaishallintoa ryhtymään tarvittaviin uudistuksiin, jotka auttavat luomaan valmiudet valtiota varten, ja panemme merkille, että Hamas, terroristijärjestö, käyttää tällä hetkellä valtaa ja vaikutusvaltaa Gazassa, joka on olennainen osa tässä päätöslauselmassa tarkoitettua valtiota”, Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Robert A. Wood sanoi äänestäessään.

”Näistä syistä Yhdysvallat äänesti vastaan”, hän sanoi.

”Tämä äänestys ei ole osoitus Palestiinan valtiollisen aseman vastustamisesta, vaan sen sijaan se on tunnustus siitä, että se syntyy vain osapuolten välisissä suorissa neuvotteluissa”, Wood lisäsi.

Vaikka palestiinalaisille annettiin tukea lähes kaikkialla maailmassa, vain muutama maa tuomitsi Yhdysvaltojen päätöksen. ”Yhdysvaltain valtuuskunnan tämänpäiväinen veto-oikeuden käyttö on toivoton yritys pysäyttää historian väistämätön kulku. Äänestystulokset, joissa Washington oli käytännössä täysin eristyksissä, puhuvat puolestaan”, Venäjän suurlähettiläs Vasili Nebenzia sanoi torstai-iltana ja totesi, että torstain veto-oikeuden käyttö oli viides kerta Gazan nykyisten vihamielisyyksien alkamisen jälkeen.

Palestiina oli esittänyt 2. huhtikuuta pääsihteerille pyynnön, että vuonna 2011 tehtyä pyyntöä päästä YK:n jäseneksi harkittaisiin uudelleen. Turvallisuusneuvosto käsitteli pyyntöä vuonna 2011, mutta ei suostunut toimittamaan sitä YK:n yleiskokouksen käsiteltäväksi.

Aiemmin tässä kuussa turvallisuusneuvosto lähetti viimeisimmän pyynnön jäsenvaltioiden hyväksymistä käsittelevälle komitealleen, joka kokoontui 8. ja 11. huhtikuuta keskustelemaan asiasta.

Palestiina on ollut YK:n pysyvä tarkkailija vuodesta 2012, jota ennen se oli tarkkailija YK:n yleiskokouksessa.

”Häpeällinen ehdotus hylättiin. Terrorismia ei palkita”, Israelin ulkoministeri Israel Katz sanoi kehuessaan Yhdysvaltoja sen tuesta juutalaisvaltiolle.

Pitkälti tuntematon seikka on se, että Yhdysvaltain nykyinen lainsäädäntö edellyttää Valkoisen talon joko käyttävän veto-oikeuttaan tällaiseen YK:n päätöslauselmaan tai katkaisevan rahoituksen palestiinalaishallinnolle.

”Viime kuussa Yhdysvaltain kongressin 1,2 biljoonan dollarin rahoituslakiesitykseen lisättiin lauseke, jonka mukaan palestiinalaishallinto ei voi saada rahaa tästä rahastosta, jos se saa YK:n täysjäsenyyden”, International Crisis Groupin YK-analyytikko Maya Ungar sanoi torstaina The National -sanomalehdelle Abu Dhabissa.

”Se, että tämä päätöslauselma ei mennyt läpi, ei murra tahtoamme, eikä se nujerra päättäväisyyttämme”, Palestiinan valtion pysyvä tarkkailija Riyad Mansour sanoi torstai-iltana.

”Emme lopeta ponnistelujamme. Palestiinan valtio on väistämätön. Se on todellinen. Ehkä he näkevät sen kaukana, mutta me näemme sen lähellä, ja me olemme uskollisia”, hän sanoi.

Lähde: Big News Network