Ääri-islamilaisten kasvualustana käytettävien epävirallisten moskeijoiden määrä kaksinkertaistuu kymmenessä vuodessa Roomassa

Italian sisäministeriön uusi raportti valottaa islamilaisten ääriliikkeiden kasvavaa uhkaa Italian pääkaupungissa.

Italian terrorismintorjuntaviraston valvomien epävirallisten moskeijoiden määrä Italian pääkaupungissa Roomassa on lähes kaksinkertaistunut viimeisten 10 vuoden aikana, kun islamin perusoppeja julistavat rukouspaikat tunkeutuvat italialaiseen yhteiskuntaan.

Italian sisäministeriön uuden raportin mukaan yhteensä 53 epävirallista muslimien rukouspaikkaa, jotka sijaitsevat kellareissa ja autotalleissa eri puolilla kaupunkia, on tunnistettu ja niitä valvotaan islamistisen toiminnan varalta.

Luku on noussut kymmenen vuotta sitten havaituista 30 epävirallisesta moskeijasta.

”Näissä piilossa olevissa jumalanpalveluspaikoissa radikalisoituminen lymyilee, ja siellä asuvat uskovien joukkoon naamioituneina ne yksinäiset sudet, joista on liian usein tullut pyhän sodan marttyyrejä”, kirjoittaa italialainen uutistoimisto ll Tempo.

Asiakirja paljasti, että eri puolilla kaupunkia saattaa olla yli 100 muslimien säännöllistä kokoontumispaikkaa, joita ei ole rekisteröity virallisiksi jumalanpalveluspaikoiksi, ja tällaisten tapaamispaikkojen luonteesta on pelkoa islamilaisen terrorin uhan kasvaessa Euroopassa.

Raportin mukaan tiedustelupalvelut ovat luokitelleet varastoissa ja asuintaloissa sijaitsevat epäviralliset rukouspaikat kolmeen terrorismin uhkatasoon: ei riskiä, keskisuuri riski ja lisääntynyt riski.

Tällä hetkellä yli puolta paikoista seurataan jatkuvasti, koska niitä pidetään keskisuuren tai korkean riskin paikkoina.

Terrorisminvastaisiin operaatioihin Italiassa kuuluu usein pimeän verkon valvonta islamistisen propagandan ja viestinnän varalta, epäilyttävien tilojen kuuntelu sekä imaamien epävirallisissa moskeijoissa julistamien tekstien ja puheiden tarkastelu.

Italialaisen Fuori dal Coro -uutisohjelman hiljattain julkaisemassa dokumentissa peitetehtäviin osallistuneet toimittajat vierailivat joissakin näistä epävirallisista rukouspaikoista eri puolilla maata Ramadan-kuukauden aikana arvioidakseen saarnojen luonnetta ja jaettua sisältöä.

Elokuvassa nimeltä ”Maahanmuuttajat ja väkivalta, muslimit, jotka vihaavat Italiaa” eräs toimittaja kävi yhdessä tällaisessa paikassa Via Padovan alueella Milanossa, jossa eräs moskeijassa kävijä kehuskeli, kuinka ”Koraanissa on kirjoitettu, että me potkaisemme juutalaiset ulos”.

Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään juutalaisista, joita nämä radikaalit islamistit havittelevat. Kun häneltä kysyttiin, valloittavatko muslimit pian länsimaailman, mies vastasi: ”Kyllä, kyllä. Ensimmäinen paikka tulee olemaan Italia, koska Italia on hyvin lähellä islamia. Italialla on hyvä sydän.”

”Katsokaa vain kirkkoja, muutama vanhus, viisi siellä, viisi täällä”, hän lisäsi ja vertasi kirkkoseurakuntien vähenemistä muslimien rukouspaikkojen räjähdysmäiseen kasvuun eri puolilla maata.

Italiassa on viime aikoina pidätetty useita terrorismista epäiltyjä, muun muassa viime lokakuussa, kun egyptiläistä ja egyptiläissyntyistä Italian kansalaista syytettiin Islamilaisen valtion jäsenyydestä.

Hiljattain, 8. huhtikuuta, Italian viranomaiset pidättivät Tadžikistanin kansalaisen Ilkhomi Sayrakhmonzodan, jonka epäillään kuuluneen Islamilaisen valtion hajaannusryhmään ISPK:hon, kun hän yritti tulla maahan Alankomaista.

Interpol oli etsintäkuuluttanut miehen epäiltynä osallistumisesta terrori-iskujen suunnitteluun Euroopan maaperällä. Hänen aiottua liiketoimintaansa Italiassa ei tiedetä.

Lähde: Remix News