Australia: puukotettu piispa antaa anteeksi hyökkääjälleen – ”kristillinen” teko?

Viime maanantaina, kun 53-vuotias piispa Mar Mari Emmanuel saarnasi seurakunnalleen Christ the Good Shepherd -kirkossa Sydneyssä Australiassa, nuori mies juoksi yhtäkkiä hänen luokseen ja puukotti häntä.

BBC:n mukaan hyökkääjä huusi hyökkäyksen aikana jotain tyyliin ”profeetan nimessä” arabiaksi. Hänen väitetään myös yrittäneen puukottaa toista pappia ja kirkkovieraita, jotka menivät väliin estääkseen hyökkäyksen.

